Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Строительство и ЖКХИсторияТранспортРелигияМолодежьМнениеНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТуризмЭкология

Вольфович: Международная обстановка накалена до предела

Беларусь выступает за мир, добрососедские отношения и решение всех вопросов исключительно дипломатическим путем, заявил в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович:

"Международная обстановка накалена до предела. Сегодня европейские руководители не делают выводов и то, что происходит на территории Украины, свидетельствует об этом".

По словам госсекретаря Совбеза, европейские политики вместо того чтобы сделать все возможное и прекратить конфликт в Украине, подливают масло в огонь, снабжают страну техникой, боеприпасами и толкают руководство Украины на продолжение кровопролитной борьбы.

Разделы:

Общество

Теги:

ЕвропаУкраинаАлександр Вольфович