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Вольфович: Международная обстановка накалена до предела
Автор:Редакция news.by
Беларусь выступает за мир, добрососедские отношения и решение всех вопросов исключительно дипломатическим путем, заявил в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Александр Вольфович:
"Международная обстановка накалена до предела. Сегодня европейские руководители не делают выводов и то, что происходит на территории Украины, свидетельствует об этом".
По словам госсекретаря Совбеза, европейские политики вместо того чтобы сделать все возможное и прекратить конфликт в Украине, подливают масло в огонь, снабжают страну техникой, боеприпасами и толкают руководство Украины на продолжение кровопролитной борьбы.