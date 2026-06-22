Беларусь выступает за мир, добрососедские отношения и решение всех вопросов исключительно дипломатическим путем, заявил в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Александр Вольфович:

"Международная обстановка накалена до предела. Сегодня европейские руководители не делают выводов и то, что происходит на территории Украины, свидетельствует об этом".