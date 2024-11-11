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Общество
Вольфович: Обстановка на внешнем контуре Беларуси остается неспокойной
6 часов назад
Беларусь
Александр Вольфович
Президент
Все
Президент Беларуси утвердил указ о преобразовании особо охраняемых природных территорий
2 часа назад
Лукашенко: Белорусская армия никому не угрожает и является инструментом недопущения войны
8 часов назад
Лукашенко о военной обстановке вокруг Беларуси: Самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя
8 часов назад
Лукашенко заявил, что ведомства Беларуси и России будут действовать вместе, несмотря ни на что
9 часов назад
Политика
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В Беларуси образовано 5 325 участков для голосования на выборах Президента Беларуси
4 часа назад
Беларусь предложила провести I Форум регионов стран СНГ
7 часов назад
Парламентское собрание Союза Беларуси и России создало новые комиссии и утвердило их председателей
8 часов назад
Парламентское собрание в Москве приняло модельный закон о приграничном сотрудничестве в СГ
8 часов назад
Анатолий Глаз высказался об ожиданиях белорусской стороны от работы нового правительства Литвы
8 часов назад
Общество
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Малышева: Историческая память определяет мировоззрение братских народов России и Беларуси
1 час назад
Бастрыкин: Ужасает жестокость того, что творили нацисты на белорусской и русской земле
2 часа назад
В Минске открылся спортивный военно-патриотический клуб "Сириус"
3 часа назад
Белоруские мамы двойняшек запустили в популярной соцсети флешмоб
2 часа назад
Экономика
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Назарук раскрыл секрет, какие суда планируют производить в Беларуси
3 часа назад
Татаринович: Бюджет 2025 года формируется на реалистичной основе
3 часа назад
Головченко: В условиях турбулентности возрастает роль региональных экономических объединений
3 часа назад
Бюджет Союзного государства в 2025-м составит более 7 млрд российских рублей
5 часов назад
Премьер-министр Беларуси: Рост ВВП стран СНГ превысил общемировые показатели
8 часов назад
В мире
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Саломе Зурабишвили хочет сорвать президентские выборы и организовать блокаду парламента
1 час назад
В Сирии приостановлено действие конституции
Недавно
Трамп стал человеком года по версии Time
1 час назад
Лавров и Сийярто обсудили прекращение огня в Украине
1 час назад
Регионы
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Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
Происшествия
Все
Безработный минчанин снимал квартиру без отделки, чтобы выращивать там коноплю
7 часов назад
В Быховском районе вальщика леса насмерть придавило деревом
9 часов назад
Опасный маневр водителя маршрутки, водитель каршеринга не пропустил таксиста - обзор ДТП
21 час назад
В Башкирии перевернулась фура с пивом и получился праздник для местных
21 час назад
Кругозор
Все
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03
Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря: Тельцам предстоит примирение, Дев ждет романтическая встреча
09.12.2024
08:00
Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00