Минск в очередной раз становится большой площадкой для диалога. Сегодня в белорусской столице прошла международная конференция, посвященная противодействию нелегальной миграции.

Кризис, порожденный интервенциями Запада, разжиганием войн и насаждением псевдодемократических ценностей, оборачивается произволом властей, бесконечными людскими драмами, замалчиванием очевидных фактов геноцида. Кто-то на этом, потирая руки, умудряется зарабатывать, кто-то надевает белое пальто, не замечая того, что творится под носом.

Миграционный кризис сегодня на пике за последние 80 лет. Проблема давно вышла на глобальный уровень и не решается в одиночку. На площадке Национальной библиотеки собрались полторы сотни заинтересованных экспертов. Цель встречи - достучаться до мирового сообщества и обозначить позицию Беларуси в этом вопросе. Подробности у Александра Камовича.

Беларусь - переговорная площадка

Минск в очередной раз подтверждает статус международной переговорной площадки. Конференция по противодействию нелегальной миграции была анонсирована еще летом. Нынешний форум собрал представителей разных стран и организаций - всего порядка 150 спикеров.

К теме форума подключились как эксперты военных и экономических блоков - таких как ОДКБ, ШОС, так и специалисты общественных организаций - Красного Креста, Секретариата руководящих органов организации по миграции и ООН. Нынешняя конференция призвана рассказать мировому сообществу о мерах, которые предпринимает наша страна в вопросах противодействия незаконной миграции и наилучшей практике регионального сотрудничества.

Роман Подлинев, заместитель председателя ГПК Беларуси:

"Проблем хватает, но все вопросы пограничной безопасности нами решаются. Один из аспектов, которые помогут нам решить этот вопрос, - наше сотрудничество, которое мы должны возобновить. Это зависит не от нас. Мы открыты. Мы готовы вместе решать все вопросы по борьбе с этой организованной преступной деятельностью, а также решать вопросы беженцев".

Проблемы на границе

Еще один актуальный вопрос поднял министр иностранных дел Беларуси о пренебрежительном и зачастую оскорбительном и хамском отношении в странах ЕС к белорусам, россиянам или украинцам, причем к тем, кто легально проживает Европе.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Так демонизировали Беларусь, что сегодня пойти к гражданам своих государств и показать, что они начинают с нами сотрудничать. Действительно, это проблема серьезная, но она решаема в диалоге. Это значит, что признать перед своими избирателями, общественностью, что их политика была неправильной. 3 года упущенных возможностей. Кто сегодня должен ответить за убитых на границе мигрантов, избитых, покалеченных, за тех мигрантов, которые пересекли границу и, как считают в Европе, какие-то социальные потрясения вызвали, условно говоря, за то, какие были коррупционные проявления в странах, близлежащих с нами, которые стали основанием для целого ряда уголовных дел, связанных с миграцией".

Вопросы первого плана

Впрочем, несмотря на актуальность повестки, официальные европейские делегации проигнорировали Минскую площадку, хотя эта проблема непосредственно касается стран Евросоюза. Это подчеркнул и госсекретарь Совета безопасности. Для решения проблемы необходимо сотрудничество, а не милитаризация границ.

Александр Вольфович, госсекретарь Совбеза Беларуси:

"Проблема нелегальной миграции сегодня вышла уже из вопросов второстепенных на глобальный уровень и захлестывает в первую очередь Европу. Данные, которые констатируют наши правоохранительные органы, говорят, что для Беларуси это важно. Мы ежегодно сегодня фиксируем свыше 1,5 тыс. задержаний незаконных мигрантов на нашей границе. За прошлый год нами пресечено около 60 каналов нелегальной миграции, задержано свыше 170 руководителей, инициаторов, координаторов, которые занимались этими вопросами. Возбуждено прокуратурой свыше 100 уголовных дел по этим вопросам, то есть мы занимаемся этими вопросами".

Госсекретарь Совбеза Беларуси отметил, что в Европе со стороны Средиземноморья фиксируется свыше 380 тыс. мигрантов.

Возвращение к договоренностям

О том, что Польша должна вернуться к договоренностям, говорят и сами поляки.

По словам польского экс-судьи Томаша Шмидта, важно пригласить журналистов, политиков, чтобы они приехали в Минск, на границу Беларуси и посмотрели. "Посмотрите, чья это вина. Это не вина Беларуси. Это вина польской власти и польских пограничников, считает он. - То, что делают польские власти, это называется "пушбэк" (выталкивание мигрантов на территорию Беларуси). Можно посмотреть и сформировать свою мнение и оценку".

Кризис на границе не случился сам по себе. Беларусь годами сотрудничала с Евросоюзом в борьбе с преступными каналами нелегальной миграции. А открытая политика нашей страны стала причиной нападок. Об этом говорил наш Президент на полях II Минской международной конференции по евразийской безопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем выступлении на II Минской международной конференции по евразийской безопасности 31 октября 2024 г. отметил, что до того, как против Беларуси развязали экономическую бойню и в средствах массовой информации, наша страна сотрудничала с Европейским союзом. "Европейский союз попросил построить у нас убежища для мигрантов, которые будут идти через Беларусь. Мы заключили договор о реадмиссии. Договорились с россиянами, потому что в одностороннем порядке это не работает. Начали работать", - напомнил Александр Лукашенко, как начинало развиваться сотрудничество с ЕС в этой сфере.

"Ввели экономические санкции, набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Может, я недипломатично, но прямо и откровенно сказал: "Ребята, мы не будем вас защищать. Мы не будем, как раньше, их ловить на этой границе - по многим причинам: вы разрушили на Ближнем Востоке государства, вы задушили Африку (вместо того, чтобы помочь Африке на ноги стать, вы начинаете их нещадно эксплуатировать, ввели неоколониализм), вы начали войну в Афганистане, Ираке и так далее, разрушили эти государства. А потом цивилизованный Запад в связи с тем, что некому работать в Германии, Франции и других государствах, позвал этих людей к себе. Они и пошли", - отметил Президент.

В те годы миграционные маршруты в основном не затрагивали Беларусь, однако сейчас, когда в Украине идет война, а в других странах выстроены заборы, миграционные потоки хлынули через белорусскую границу, пояснил Президент.