3.51 RUB
3.27 USD
3.41 EUR
Вольфович заявил, что МЧС в 2024 году справилось со всеми поставленными задачами
Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в 2024 году справилось со всеми поставленными задачами. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
При ликвидации чрезвычайных ситуаций спасено более 820 человек, из них 99 - дети. Александр Вольфович подчеркнул, что МЧС справилось с задачами по обеспечению безопасности на выборах Президента Беларуси. Спасатели наравне с другими силовиками обеспечивали достойную работу участковых избирательных комиссий. Пожарная безопасность была обеспечена на хорошем уровне.
Александр Вольфович:
"МЧС наравне с МВД стояло в первом эшелоне обеспечения безопасности граждан Беларуси. Все участки для голосования были проверены. Сотрудники МЧС с другими силовиками обеспечивали достойную работу участковых избирательных комиссий. МЧС не было видно, но вопросы пожарной безопасности были решены".
Также Александр Вольфович рассказал о задачах МЧС на 2025 год. Помимо основной работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций спасатели должны уделять внимание профилактике пожаров и вопросам гражданской обороны.