Вольфович заявил, что МЧС в 2024 году справилось со всеми поставленными задачами

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси в 2024 году справилось со всеми поставленными задачами. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

При ликвидации чрезвычайных ситуаций спасено более 820 человек, из них 99 - дети. Александр Вольфович подчеркнул, что МЧС справилось с задачами по обеспечению безопасности на выборах Президента Беларуси. Спасатели наравне с другими силовиками обеспечивали достойную работу участковых избирательных комиссий. Пожарная безопасность была обеспечена на хорошем уровне.

Александр Вольфович:

"МЧС наравне с МВД стояло в первом эшелоне обеспечения безопасности граждан Беларуси. Все участки для голосования были проверены. Сотрудники МЧС с другими силовиками обеспечивали достойную работу участковых избирательных комиссий. МЧС не было видно, но вопросы пожарной безопасности были решены".