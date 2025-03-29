Воскресенский: Краеугольный камень белорусской государственности - единство народа

"Запали в душу слова главы государства про единство. И особенно фраза, что мы сейчас едины, как никогда. Это основной сейчас краеугольный камень нашей государственности, - отметил политолог. - Потому что когда есть различные противоречия, различные группы, они между собой борются, появляются линии разломов. И этими линиями разломов не преминут воспользоваться наши враги, которых, к сожалению, предостаточно, особенно вдоль периметра наших границ".