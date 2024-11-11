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Воскресенский: Очень серьезно повысилась политическая грамотность населения
В Беларуси после 2020 года очень серьезно повысилась политическая грамотность населения. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился политолог Юрий Воскресенский.
По его словам, это сразу бросается в глаза, когда он ездит по стране, встречается с трудовыми коллективами, с народом. "Люди начали разбираться во всех практически политических, геополитических процессах. И, конечно, это заслуга, прежде всего, наших журналистов. Потому что те замечательные программы, которые за последние почти пять лет вышли в эфире, очень сильно влияют на население. Раньше такого, до 20-го года, я лично не замечал. А сейчас приезжаешь в любой районный центр, там все пришедшие на встречу тебе все расклады мировые скажут. Почему Асад рухнул, что будет с Трампом, с Эрдоганом", - поделился наблюдениями политолог.
Юрий Воскресенский:
"Первые строчки в просмотрах начали занимать государственные медиа. И мне очень радостно констатировать, что повысился иммунитет населения в отношении фейков, неправдивой информации. Уже люди, как раньше, не наматывают мгновенно на ус или на уши эти все макароны, которыми потчует нас западный мир, наши беглые граждане и прочая публика. Люди сейчас перепроверяют. Все перепроверяют. Не спешат комментировать".
Политолог напомнил, что раньше люди во все верили. И на этом паразитировали экстремисты. "То есть они закидывали лживую информацию. Например, вы помните про огромное количество могил во время эпидемии ковида. Вся Беларусь, смотрите, вырытые могилы. И люди сразу это обсуждали, не перепроверив. Они даже не гнушались эксплуатировать тонкую тему, связанную со здоровьем, жизнью и смертью", - подчеркнул он.
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