Воскресенский: Очень серьезно повысилась политическая грамотность населения

В Беларуси после 2020 года очень серьезно повысилась политическая грамотность населения. Таким мнением в программе "Актуальное интервью" поделился политолог Юрий Воскресенский.

По его словам, это сразу бросается в глаза, когда он ездит по стране, встречается с трудовыми коллективами, с народом. "Люди начали разбираться во всех практически политических, геополитических процессах. И, конечно, это заслуга, прежде всего, наших журналистов. Потому что те замечательные программы, которые за последние почти пять лет вышли в эфире, очень сильно влияют на население. Раньше такого, до 20-го года, я лично не замечал. А сейчас приезжаешь в любой районный центр, там все пришедшие на встречу тебе все расклады мировые скажут. Почему Асад рухнул, что будет с Трампом, с Эрдоганом", - поделился наблюдениями политолог.

Юрий Воскресенский:

"Первые строчки в просмотрах начали занимать государственные медиа. И мне очень радостно констатировать, что повысился иммунитет населения в отношении фейков, неправдивой информации. Уже люди, как раньше, не наматывают мгновенно на ус или на уши эти все макароны, которыми потчует нас западный мир, наши беглые граждане и прочая публика. Люди сейчас перепроверяют. Все перепроверяют. Не спешат комментировать".