Воскресенский: Указ Президента Беларуси направлен на укрепление миграционной политики государства

"За трудовые ресурсы сейчас в мире развернулась настоящая борьба. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах 90 % населения являются иммигрантами, в том числе временно. Это позволяет коренному населению получать больший доход, обеспечивать выплату пенсионного содержания и поддержание социальной инфраструктуры. Поэтому не надо бояться иммигрантов, не надо бояться трудовых ресурсов, а надо бояться отсутствия ответственности за их пребывание на нашей территории. Нам трудовые ресурсы нужны. У нас в настоящий момент насчитывается 190 тыс. незаполненных вакансий. Есть возможность обойтись вообще без иммигрантов, для этого надо больше рожать. Если мы не готовы этого делать, другого варианта не остается, кроме как привлечения внешних трудовых ресурсов. Именно для регулирования этого вопроса и был подписан сегодня указ Президента Республики Беларусь, который является очередным документом на упреждение всех проблемных моментов, связанных с прибытием и возможным размещением трудовых ресурсов в Беларусь", - отметил политолог Юрий Воскресенский.