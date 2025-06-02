Воспитанники социально-педагогических центров посетили образовательный центр МЧС

Белорусский союз женщин принял участие в благотворительной акции, приуроченной к Международному дню защиты детей.

Сегодня в образовательном центре МЧС прошел день открытых дверей для детей. Сюда приехали около сотни ребят из социально-педагогических центров, домов семейного типа и других учреждений Минской и Гомельской областей, чтобы окунуться в увлекательную программу.

Ребята познакомились с работой спасателей, участвовали в мастер-классах, попрактиковались более чем на 30 тренажерах.Сотрудники МЧС рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях.