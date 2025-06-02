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Воспитанники социально-педагогических центров посетили образовательный центр МЧС
Белорусский союз женщин принял участие в благотворительной акции, приуроченной к Международному дню защиты детей.
Сегодня в образовательном центре МЧС прошел день открытых дверей для детей. Сюда приехали около сотни ребят из социально-педагогических центров, домов семейного типа и других учреждений Минской и Гомельской областей, чтобы окунуться в увлекательную программу.
Ребята познакомились с работой спасателей, участвовали в мастер-классах, попрактиковались более чем на 30 тренажерах.Сотрудники МЧС рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
Всесторонняя забота о подрастающем поколении - это не просто слова. Ребята регулярно посещают интерактивные музеи, театры и выставки, участвуют в познавательных акциях. Такие мероприятия позволяют расширять кругозор и дарят радость тем, кто особенно нуждается во внимании.