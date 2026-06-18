Врачи рассказали о состоянии тренера детской футбольной команды

Детей, пострадавших от атаки БПЛА ВСУ, приняли в РНПЦ детской хирургии. Также прибыл автомобиль с пострадавшим тренером детской футбольной команды.

Тренера детской футбольной команды, пострадавшего при атаке украинского беспилотника, доставили в Республиканский центр по лечению огнестрельных травм, который специализируется на подобного рода повреждениях. Самое главное - угрозы жизни нет. Состояние стабильное, но травмы действительно серьезные. Мужчине серьезно задело кисть и брюшную область. Медики обследуют пациента. Ему уже сделали КТ, перевели в реанимацию. Дальше ему предстоит сделать некоторые перевязки.

Отметим, что в Брянске мужчине уже сделали операцию. После этого было принято решение перевезти его в Беларусь для продолжения лечения. Уже 18 июня утром, примерно до полудня, реанимобиль пересек белорусско-российскую границу, и пострадавший был оперативно доставлен в медцентр.

Алексей Трухан news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9beed2-8e7e-453e-a06d-245d4b002c74/conversions/c531e96f-283e-4375-be47-85e8ef3e1a83-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9beed2-8e7e-453e-a06d-245d4b002c74/conversions/c531e96f-283e-4375-be47-85e8ef3e1a83-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9beed2-8e7e-453e-a06d-245d4b002c74/conversions/c531e96f-283e-4375-be47-85e8ef3e1a83-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3b9beed2-8e7e-453e-a06d-245d4b002c74/conversions/c531e96f-283e-4375-be47-85e8ef3e1a83-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Трухан, руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм:

"Пациент, которого мы транспортировали, стабильный, дышит самостоятельно, давление держит, угрозы жизни нет, и сейчас он будет дообследован. Выполнены перевязки. 17 июня большая группа белорусских врачей выехала в Брянск, где находились граждане Республики Беларусь, пострадавшие в результате атаки беспилотного летательного аппарата. В состав группы вошли специалисты из Гомеля, Республиканского научно-практического центра детской хирургии, военные врачи. Работа шла под руководством первого заместителя министра здравоохранения Елены Леонидовны Богдан. Там уже помогали коллеги из Центра медицины катастроф и специалисты из Москвы".