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Врачи рассказали о состоянии тренера детской футбольной команды
Детей, пострадавших от атаки БПЛА ВСУ, приняли в РНПЦ детской хирургии. Также прибыл автомобиль с пострадавшим тренером детской футбольной команды.
Тренера детской футбольной команды, пострадавшего при атаке украинского беспилотника, доставили в Республиканский центр по лечению огнестрельных травм, который специализируется на подобного рода повреждениях. Самое главное - угрозы жизни нет. Состояние стабильное, но травмы действительно серьезные. Мужчине серьезно задело кисть и брюшную область. Медики обследуют пациента. Ему уже сделали КТ, перевели в реанимацию. Дальше ему предстоит сделать некоторые перевязки.
Отметим, что в Брянске мужчине уже сделали операцию. После этого было принято решение перевезти его в Беларусь для продолжения лечения. Уже 18 июня утром, примерно до полудня, реанимобиль пересек белорусско-российскую границу, и пострадавший был оперативно доставлен в медцентр.
Алексей Трухан, руководитель Республиканского центра по лечению огнестрельных ранений и минно-взрывных травм:
"Пациент, которого мы транспортировали, стабильный, дышит самостоятельно, давление держит, угрозы жизни нет, и сейчас он будет дообследован. Выполнены перевязки. 17 июня большая группа белорусских врачей выехала в Брянск, где находились граждане Республики Беларусь, пострадавшие в результате атаки беспилотного летательного аппарата. В состав группы вошли специалисты из Гомеля, Республиканского научно-практического центра детской хирургии, военные врачи. Работа шла под руководством первого заместителя министра здравоохранения Елены Леонидовны Богдан. Там уже помогали коллеги из Центра медицины катастроф и специалисты из Москвы".
Сколько времени займет лечение, пока об этом врачи говорить не берутся. По необходимости мужчину может ждать еще одна операция. Также может понадобиться помощь психологов. Напомним, у тренера в результате атаки погибла супруга.