Сегодня США фактически действуют по рекомендациям, которые давал Президент Беларуси Александр Лукашенко относительно предоставления возможности Израилю повоевать с Ираном самостоятельно. Попытка эта, похоже, осуществляется.

Политолог Алексей Беляев в "Актуальном интервью" поделился мнением о вероятности размежевания в этом регионе Израиля и США с учетом, что в Соединенных Штатах присутствует серьезное лобби Израиля.

Основная внешняя политика Белого дома выстроена так, что Израиль стал негласно называться сухопутным авианосцем Америки на Ближнем Востоке. Но без поддержки США эта страна долго бы в этом регионе не просуществовала, учитывая исторические реалии отношений большинства государств арабского мира (среди арабов бытует мнение, что Израиль присвоил себе их земли, в связи с чем не произошло формирования государства Палестина, хотя соответствующая резолюция ООН была принята). "Фактически, одно государство "подмяло" под себя другое. И это главный камень преткновения, который будет всегда, пока не появится полноценное палестинское государство и выполнены решения ООН по статусу нынешней столицы. Но что касается возможности отказа США от поддержки Израиля, то сильнейшее израильское лобби этого сделать не даст", - заявил гость интервью.

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По мнению собеседника, пока США от поддержки Израиля не откажутся, но Америка, вмешиваясь в вопросы ближневосточной политики с произраильской позиции, собственную позицию как независимого государства игнорирует и действует себе во вред. Самим Штатам боевые действия в Иране не были нужны, за исключением небольшой группы лиц, игравших на этом конфликте и зарабатывавших на разнице курсов из-за противоречащих друг другу заявлений, делавшихся американской администрацией, руководством Израиля и Ирана.

"Были небольшие финансовые группы, заинтересованные в резких качелях политической нестабильности, но с точки зрения долгосрочности, американо-иранский конфликт поверг финансовую мировую систему, систему торговли в определенный шок. А теперь его преодоление - головная боль всего мира, в том числе и США, которым надо вернуть для себя стабильность на нефтяных рынках", - пояснил свою точку зрения Алексей Беляев.

Совершая какие-либо действия против Ирана (повышая стоимость нефти, газа и уменьшая их присутствие на рынке), открываются возможности для Российской Федерации заниматься в большей степени экспортом, находить себе более сговорчивых и платежеспособных покупателей, готовых платить дороже. Политика Запада, развернутая по отношению к России, с удушением санкциями, лишением "бонусов" от торговли нефтью и газом, не сработала. Россия, более того, увеличивает те самые "бонусы", поэтому Западная Европа особенно заинтересована в скорейшем завершении конфликта в Ормузском проливе и в насыщении рынка относительно недорогими нефтью и газом.