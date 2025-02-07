Вся правда о целях финансирования экстремистов - в "Клубе редакторов"

Что останется от Украины? Киев как элемент новой бизнес-стратегии Трампа - в центре внимания гостей и экспертов "Клуба редакторов".

Как договариваться со страной, где деньги решают все, и почему главный рычаг цветных революций - USAID - Вашингтон списывает за ненадобностью? Значит ли это, что США перестанут вмешиваться во внутренние дела других государств?