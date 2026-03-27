Второй день активная и талантливая молодежь страны живет в ритме Минска
Второй день активная и талантливая молодежь со всей страны живет в ритме Минска, который официально стал молодежной столицей Беларуси.
Насыщенная программа отразила лучшие грани юных белорусов: мастер-классы, круглые столы, общение с экспертами.
Говорили о важном. От цифровой безопасности до сохранения семейных традиций. И что важно - в каждой сфере молодежь предлагает инициативы.
Школьники, студенты, спортсмены, художники. Они же - лидеры молодежных движений, общественных организаций и творческих объединений. Разные судьбы и стремления, но едины в одном - любовь к родине и желание сделать будущее ярче. Около 18 % населения нашей страны - молодежь. Больше всего (почти 400 тыс.) проживает в Минске. А в этом году официально город объявлен молодежной столицей Беларуси.
Данила Полянский, активист БРСМ: "В Минске перед нашей молодежью всегда открыты все дороги, в какой бы сфере ты ни работал - будь то архитектура, строительство или промышленность. Благодаря главе государства молодежной политике в нашей стране уделяется беспрецедентное внимание. Такую поддержку сложно встретить где-либо еще".
Максим Воропай, начальник главного управления спорта Мингорисполкома: "В Минске сконцентрировано большое количество молодежи. Ребята обучаются в техникумах, колледжах и государственных университетах. И это действительно такой большой пласт в учебном году, когда все самые лучшие здесь".
Более 300 участников со всей страны объединила двухдневная программа церемонии и отразила лучшие грани молодых белорусов. Например, "сияют" на территории парка Народного единства и Национального исторического музея.
Еще готовы предлагать и обсуждать. И голос их слышен. В Палате представителей и Совете Республики сегодня делились мыслями планами, задавали вопросы, вносили предложения по будущим проектам. Ведь молодежная политика - наш государственный приоритет.
Артем Левицкий, курсант Белорусской государственной академии авиации: "Это честь, которая нам выпала. Мы должны сделать, как в авиации говорят, на космическом уровне. Поэтому мы взлетаем. Мы вчера дали старт, большой старт вечера на дискотеке и будем продолжать в течение всего года".
Будущее страны: активные, трудолюбивые, интересные
И на своей земле белорусская молодежь демонстрирует видение будущего страны - от энергетики и промышленности до IT, медицины и соцсферы. А от государства - поддержка одаренных, льготы при поступлении и на первом рабочем месте, стипендии Президента. В топе сфер с самой высокой долей молодых работников: услуги по временному проживанию и питанию, информация и связь, творчество, спорт и отдых, а также торговля.
Статус молодежной столицы уже более 10 лет присваивают разным городам нашей страны. В этот раз есть и символ - еж по имени Минченок. На протяжении года у Минска - ведущая роль в развитии молодежной политики, поддержке инициатив и создании пространства для самореализации.