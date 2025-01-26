В 2025-м выборы Президента совпали с Днем белорусской науки. Что не лишено определенного символизма. В нашей стране этот день отмечается ежегодно в последнее воскресенье января. Александр Лукашенко поздравил деятелей науки, работников научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования с профессиональным праздником.

Совмещение прикладного характера и высоких технологий дает тот самый эффект, который наполняет жизнь простых людей и повышает ее качество, а также помогает противостоять вызовам и создает задел на будущее.

О вкладе науки в развитие государства

Продовольствие, легпром, машиностроение и еще десятки позиций - сегодня белорусское - синоним качества. Это подтверждают покупатели и цифры: в нашем экспортном портфеле за 2024 год - более 150 стран.

И в планах только расширять географию. Нынешняя пятилетка качества - актуальная стратегия развития нашей страны.

Качество белорусских товаров - вопрос национального суверенитета

"Сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах - от производства до гражданского общества. И на всех уровнях - от личной профессиональной реализации до укрепления позиции страны в глобальном миропорядке. Качество - одновременно и конечный результат, и путь. Это наш основной ресурс наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живем в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению", - констатировал Президент.

Каждый третий исследователь НАН Беларуси - молодой ученый

Несмотря на давление извне, спрос на белорусское есть. И не только благодаря производителям. Предприятия работают в тандеме с наукой. Активно приходит в сферу молодежь и предлагает свои идеи. Каждый третий исследователь в стенах НАН Беларуси - молодой ученый.

Станислав Юрецкий, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

"Из ярких примеров молодежных разработок, которые уже внедрены на практике, новые сорта картофеля. Вот буквально на днях, в рамках Недели белорусской науки, которая у нас в Академии проходила, была выставка проектов студии для Беларуси, там молодой ученый представлял чипсы из этих новых сортов. И я бы выделил безлактозный сыр. Это молодежная разработка Института мясомолочной промышленности".

Экспорт молочной продукции в 2025 году превысит 3 млрд долларов

Еще Институт мясо-молочной промышленности - единственный производитель заквасок для молокоперерабатывающих предприятий. Созданная им коллекция промышленных штаммов заквасочных культур признана национальным достоянием страны. Если о перспективах - планируется, что экспорт белорусской "молочки" к 2025-му превысит 3 млрд долларов.

Гордей Гусаков, директор Института мясо-молочной промышленности НАН Беларуси:

"Молоко - это скоропортящийся продукт, его нужно собрать, его нужно правильным образом переработать, сохранить, преобразовать в продукцию, потом в деньги. Соответственно, это могут делать только те страны, которые в свое время вложились в технологии переработки. В определенное время были программы развития сельского хозяйства за различные периоды - 2001-2005, 2006-2010 и так далее. Здесь абсолютно правильная позиция нашего правительства. Нашего Президента, то, что мы развивали как само сельское хозяйство, производство сырья, так и комплексно развивали переработку. Мы обладаем технологиями".

Новые направления развития

Вопрос развития отечественных технологий остро стоял в конце 90-х. Институт физики Академии наук посещает глава государства. Поручением было создать с нуля первую научно-испытательную лабораторию лазерной техники. С того момента и определяются основные направления деятельности учреждения. Сегодня в институте 4 национальных эталона единиц величин, 20 испытательных и калибровочных установок и ежегодно около 100 договоров с разными предприятиями. Из новинок - сверхчувствительный прибор для измерения длительности импульса.

Анатолий Исаевич, заместитель заведующего центра испытаний лазерной техники Института физики НАН Беларуси:

"Поскольку лазер обладает большим количеством характеристик, то для каждой характеристики нужна своя установка. Эта установка единственная в Беларуси, единственная в СНГ. Если производитель написал, что длительность импульса, там обычно пишут в таком-то диапазоне, то для любой методики надо знать точно этот параметр. Вот мы его определяем. Также, когда новую технику предприятия изготавливают на продажу, то они должны подтвердить ее где-то. Иначе без подтвержденного ТУ вы не можете продавать эту продукцию".