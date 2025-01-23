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Выборы в Беларуси: 26 января 192 участка для голосования откроют в учреждениях здравоохранения

В основной день президентских выборов в Беларуси, 26 января, на базе учреждений здравоохранения будет открыто 192 участка для голосования. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев. Он отдал свой голос досрочно на участке в 41-й школе Минска.

Александр Ходжаев:

"Сегодня я пришел со своей семьей, дочкой, которая впервые голосует. Как со взрослым поколением, так и с молодежью мы работаем над тем, чтобы в нашей замечательной, прекрасной, миролюбивой стране каждый человек смог осознать, что для любого возраста созданы условия, чтобы жить в процветающей Беларуси".

Досрочное голосование в Беларуси продолжится по 25 января включительно. В эти дни избирательные участки для голосования работают с 12:00 до 19:00 без перерыва на обед.

Александр Ходжаеввыборы 2025