Выборы в Беларуси: 26 января 192 участка для голосования откроют в учреждениях здравоохранения

В основной день президентских выборов в Беларуси, 26 января, на базе учреждений здравоохранения будет открыто 192 участка для голосования. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Александр Ходжаев. Он отдал свой голос досрочно на участке в 41-й школе Минска.

"Сегодня я пришел со своей семьей, дочкой, которая впервые голосует. Как со взрослым поколением, так и с молодежью мы работаем над тем, чтобы в нашей замечательной, прекрасной, миролюбивой стране каждый человек смог осознать, что для любого возраста созданы условия, чтобы жить в процветающей Беларуси".