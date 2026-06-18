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Выставка "Национальная безопасность" в Минске объединила более 120 компаний
Вклад в укрепление мира и безопасности - проведение в Минске масштабного форума "Национальная безопасность", об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время открытия международной выставки.
Событие объединило более 120 компаний. Представлены современные образцы вооружения и военной техники, беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, разработки в сфере кибербезопасности, а также новейшие технологии двойного назначения.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Помимо выставочной экспозиции участников ждет насыщенная деловая программа. Она включает научно-практические конференции, круглые столы и экспертные дискуссии по вопросам национальной, информационной и кибербезопасности".
Форум стал площадкой для демонстрации новейших технологий, обмена опытом и развития международного сотрудничества в сфере безопасности.