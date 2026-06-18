Выставка "Национальная безопасность" в Минске объединила более 120 компаний

Вклад в укрепление мира и безопасности - проведение в Минске масштабного форума "Национальная безопасность", об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время открытия международной выставки.

Событие объединило более 120 компаний. Представлены современные образцы вооружения и военной техники, беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, разработки в сфере кибербезопасности, а также новейшие технологии двойного назначения.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Помимо выставочной экспозиции участников ждет насыщенная деловая программа. Она включает научно-практические конференции, круглые столы и экспертные дискуссии по вопросам национальной, информационной и кибербезопасности".