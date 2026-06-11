XIII Форум регионов Беларуси и России пройдет 25-26 июня

Минская область готова продемонстрировать максимум своих возможностей в экономике, социальной сфере, спорте и культуре. Особое внимание - инновационным проектам, чей опыт может быть полезен в разных странах. Об этом 11 июня заявили в Миноблисполкоме, где сверяла часы рабочая группа по проведению XIII Форума регионов Беларуси и России.

Как отметили спикеры, бизнес активен. Уже около 20 компаний центрального региона планируют подписать коммерческие контракты с российскими партнерами на сумму более 30 млн рублей.

"Определены 10 секций по различным направлениям сотрудничества, 9 из которых пройдут на территории Минской области", - рассказал Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома.

Площадками для проведения тематических секций станут флагманские предприятия, организации, социальные объекты - БЕЛАЗ, БЕЛДЖИ, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", агрокомбинат "Дзержинский", Республиканский клинический медицинский центр, Несвижский замок и другие. Кроме того, в Минском районе на базе санатория "Юность" пройдет экспертная сессия, в СШ № 2 деревни Копище - совместное заседание руководящих органов молодежных структур Совета Республики и Совета Федерации, в Молодечно - первое заседание недавно образованного Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.

"Только по линии Минского облисполкома планируется проведение переговоров с представителями Московской, Орловской, Калининградской, Омской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. И этот список постоянно пополняется", - подчеркнул Кушнаренко.