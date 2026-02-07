3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
"Я здесь свой" - переселенец из Латвии рассказал, чем его привлекла Беларусь
В "Актуальном интервью" переселенец из Латвии Роман Самуль поделился, почему для жизни выбрал именно Беларусь, ведь ему можно было уехать в любую из стран Евросоюза.
Мужчина признался, что не хотел жить только ради работы, получать за нее копейки и не иметь семью, а в собственной стране быть гражданином третьего сорта.
Роман Самуль: После распада СССР русскоязычные в Латвии стали людьми третьего сорта
"Мы не могли куда-либо выбиться, допустим, в высшие политические эшелоны. Мы были вроде сферы обслуги для титульной нации", - поделился латвийский блогер
Роман Самуль:
"Если от вас слышат хоть какой-либо акцент, то вы становитесь не своим. Я долгое время работал в Германии. Местные в магазине общаются между собой с продавцом, узнают, как друг у друга дела. А я так там не могу, я не свой".
В Беларуси же, по словам Романа, он почувствовал себя своим человеком уже после первой недели нахождения в республике. Он считает, что если люди не стремятся за миллионами, а просто хотят стабильной жизни, иметь свой дом, то в Беларуси это все можно получить, но только честно работая.
"Я всегда завидовал белорусам. В Латвии издевались над людьми. Если выйти из финансового круговорота, то потом обратно очень трудно встать на рельсы. Заболел - медицина платная, на нее нужно потратить все деньги, влезть в долги, а с зарплатой, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, затруднительно вернуть долги. Надо идти на вторую работу, искать выходы", - рассказал гость интервью.
"В Беларуси нереально стать бомжом. В этой стране детей рожать хочется, и не ради денег, хоть и знаешь, что государство поддержит", - подчеркнул собеседник.
"В Беларуси первые три года на ребенка выделяются колоссальные деньги. На них можно купить на целый месяц памперсы, кормить и одевать ребенка. В Латвии за два месяца приходит 7 евро. Первый год приходит больше денег, но в зависимости от средней зарплаты за последние три года", - объяснил Роман Самуль.