"Я здесь свой" - переселенец из Латвии рассказал, чем его привлекла Беларусь

В "Актуальном интервью" переселенец из Латвии Роман Самуль поделился, почему для жизни выбрал именно Беларусь, ведь ему можно было уехать в любую из стран Евросоюза.

Мужчина признался, что не хотел жить только ради работы, получать за нее копейки и не иметь семью, а в собственной стране быть гражданином третьего сорта.

Роман Самуль: После распада СССР русскоязычные в Латвии стали людьми третьего сорта "Мы не могли куда-либо выбиться, допустим, в высшие политические эшелоны. Мы были вроде сферы обслуги для титульной нации", - поделился латвийский блогер 07.02.2026 14:00

"Если от вас слышат хоть какой-либо акцент, то вы становитесь не своим. Я долгое время работал в Германии. Местные в магазине общаются между собой с продавцом, узнают, как друг у друга дела. А я так там не могу, я не свой".

В Беларуси же, по словам Романа, он почувствовал себя своим человеком уже после первой недели нахождения в республике. Он считает, что если люди не стремятся за миллионами, а просто хотят стабильной жизни, иметь свой дом, то в Беларуси это все можно получить, но только честно работая.

Роман Самуль news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e68fbc-5588-41d4-b9c1-5d73ddeda7a1/conversions/9c092bef-c8e6-4ae4-9a3d-38c113ec8efb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e68fbc-5588-41d4-b9c1-5d73ddeda7a1/conversions/9c092bef-c8e6-4ae4-9a3d-38c113ec8efb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e68fbc-5588-41d4-b9c1-5d73ddeda7a1/conversions/9c092bef-c8e6-4ae4-9a3d-38c113ec8efb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09e68fbc-5588-41d4-b9c1-5d73ddeda7a1/conversions/9c092bef-c8e6-4ae4-9a3d-38c113ec8efb-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Самуль

"Я всегда завидовал белорусам. В Латвии издевались над людьми. Если выйти из финансового круговорота, то потом обратно очень трудно встать на рельсы. Заболел - медицина платная, на нее нужно потратить все деньги, влезть в долги, а с зарплатой, когда ты живешь от зарплаты до зарплаты, затруднительно вернуть долги. Надо идти на вторую работу, искать выходы", - рассказал гость интервью.

"В Беларуси нереально стать бомжом. В этой стране детей рожать хочется, и не ради денег, хоть и знаешь, что государство поддержит", - подчеркнул собеседник.