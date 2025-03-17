Японский шпион приговорен в Минске к 7 годам колонии усиленного режима и штрафу

БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f75d8b8-6189-4945-a9e3-2614f6f8fefd/conversions/53d19a8b-ef05-48dd-b635-88186bf5f023-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f75d8b8-6189-4945-a9e3-2614f6f8fefd/conversions/53d19a8b-ef05-48dd-b635-88186bf5f023-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f75d8b8-6189-4945-a9e3-2614f6f8fefd/conversions/53d19a8b-ef05-48dd-b635-88186bf5f023-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f75d8b8-6189-4945-a9e3-2614f6f8fefd/conversions/53d19a8b-ef05-48dd-b635-88186bf5f023-xl-___webp_1920.webp 1920w БЕЛТА

В отношении подданного Японии Наканиси Масатоси вынесен обвинительный приговор, пишет БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Наканиси Масатоси назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 500 БВ (21 тыс. бел. рублей).

Гособвинение по уголовному делу, рассмотренному в Минском городском суде, поддерживала Генпрокуратура.

На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал обвиняемого виновным в сотрудничестве иностранного гражданина со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, при отсутствии признаков иных более тяжких преступлений против государства.