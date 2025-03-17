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Японский шпион приговорен в Минске к 7 годам колонии усиленного режима и штрафу
В отношении подданного Японии Наканиси Масатоси вынесен обвинительный приговор, пишет БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Наканиси Масатоси назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 500 БВ (21 тыс. бел. рублей).
Гособвинение по уголовному делу, рассмотренному в Минском городском суде, поддерживала Генпрокуратура.
На основании представленных государственным обвинителем доказательств суд признал обвиняемого виновным в сотрудничестве иностранного гражданина со специальной службой, органом безопасности и разведывательным органом иностранного государства, сопряженном с действиями, заведомо направленными на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, при отсутствии признаков иных более тяжких преступлений против государства.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.