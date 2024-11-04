Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси

Польские власти стремятся нарушить экономический и социальный порядок в Беларуси. Об этом на церемонии вручения второй международной правозащитной премии "За мир и права человека" рассказал журналистам польский журналист Ярослав Августыняк, пишет БЕЛТА.

Ярослав Августыняк - корреспондент Азиатско-Тихоокеанского региона, освещал выборы в Индии и Малайзии, политические протесты в Таиланде и Шри-Ланке, соперничество в Южно-Китайском море, а также ситуацию на польско-белорусской границе.

"Никто не знает до конца, что происходит на польской границе. В эти леса простым гражданам, таким как я, нельзя входить. Я там был в 2021 году три дня. И все эти дни кого-то хоронили, каждый день кто-то умирал. Помню, нашли темнокожего, которого похоронили на католическом кладбище. Люди не знали, откуда он. Думаю, таких может быть много, о которых мы не знаем, откуда они пришли и умерли на нашей земле. Власти Польши не хотят, чтобы там журналисты могли работать. Поэтому мы не знаем, что там происходит", - рассказал Ярослав Августыняк.

Насилие на польской границе необходимо остановить. Так не может больше продолжаться, отметил польский журналист. Польше также пора улучшать отношения с соседями.

"Беларусь и Польша - соседи. Но наши отношения в самом трагическом положении. По моему мнению, это, прежде всего, вина Польши, в которой, не знаю почему, хотят изменить власть в Беларуси, нарушить экономический и социальный порядок, который здесь есть. Они хотят, чтобы как в Польше можно было все продать на Запад или украсть", - дополнил Ярослав Августыняк.

Церемония вручения второй международной правозащитной премии "За мир и права человека" прошла в Минске. Премия учреждена Международным благотворительным фондом имени Эмиля Чечко и вручается ежегодно. Основными критериями для присуждения премии являются значительный вклад лауреата в укрепление прав человека в мире и их защиты, общественное признание заслуг лауреата в правозащитной деятельности, а также социальная значимость деятельности. Список номинантов впечатляет: среди них журналисты, активисты, политики и деятели культуры, чьи усилия вдохновляют миллионы.