Юный фотограф, хоккеист и художник - мир глазами подростка, влюбленного в Беларусь

Спортсмен. Юный хоккеист Святослав Гутько в свои 13 лет успевает не только хорошо учиться, но и занимается изящным искусством и подмечает красоту вокруг. Талант видно невооруженным глазом - на его персональной выставке в деревне Плебань Молодечненского района.

Кажется, он успевает все, но как ему это удается и почему он считает, что лучше Беларуси страны нет - его простые ответы на сложные вопросы зафиксировала Нина Можейко.

Святославу Гудько 13 лет, и Беларусь он видит через объектив камеры своего мобильного телефона. Живет он в деревне Плебань.

Ради фотографии церкви пришлось забраться на край колодца, рассказывает парень.

"Ногу поставил сюда, получается, схватился за обод, подпрыгнул на долю секунды, задержался, сфотографировал, и вот получился кадр", - рассказал он.

По словам Святослава, начал фотографировать с трех лет. "Первая моя выставка состоялась в библиотеке города Минска № 11, где были шишки в форме ежика и фотография кролика, которая висит у директора в кабинете", - поделился он воспоминаниями.

Подросток показал еще одну фотографию, которую сделал, когда ему было 5 лет.

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"Я фотографирую со своего, папиного и маминого телефона. То есть здесь фотографии со всех телефонов разных", - отметил он.

Святослав Гутько, ученик гимназии № 33 Минска, фотограф, спортсмен:

"Я люблю свою Беларусь за то, что она такая разносторонняя. Вроде бы похожа чем-то на страну-соседку, но не такая. Орнаменты в Беларуси для иностранцев, которые приходят, это, наверное, должно быть самым первым, с чем они познакомятся, когда приходят в Беларусь. Солнце - символ огня. Его чаще всего делали на печах, потому что печь - это тепло, это символизирует домашний уют. Поэтому он у меня стал одним из самых любимых орнаментов".

Святослав 8 лет занимается хоккеем. "Вратарь - это полкоманды, всегда так говорят. Для вратаря важно поймать, отбить шайбу, не дать ей зайти в ворота. Где-то подсказать партнерам, которые там не видят шайбу, допустим. И подбадривать команду иногда вратарям приходится. Нужно к воротам подходить с умом, потому что, ну опять же, нужно просчет там, вот как шайба от борта отскакивает, то есть посмотреть, куда она отскочит. Сможешь ты ее принять, не сможешь, там пойдет мимо, залетит ворота. Во-первых, тренирует характер, яркая игра, вкус побед", - зажигательно описал свое увлечение подросток.

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Святослав учится в 33-й гимназии города Минска. "Учиться можно по-разному, это не только школа, - считает он. - Все предметы мне очень нравятся. Выбрать какое-то единственное, это просто будет неправильно. Конечно, хочется быть отличником, хочется иметь какие-то отметки, но я больше стремлюсь за знаниями. Иду на каждый предмет не так, чтобы получить отметку какую-то, а чтобы получить знание интересное, которое я уже не слышал, получить какой-то новый опыт".

Святослав Гудько:

"Для современного человека очень важно хорошо выступать. Выступать, чтобы его услышали, чтобы быть услышанным. Я начинал в школе выступление перед классом, потом где-то в актовом зале попросился ведущим, потом уже начал в музее выступать".

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"Самое любимое - это масло, но так как им нельзя работать в доме, поэтому акрил", - говорит подросток о еще одном увлечении - рисовании.

Глобальная мечта у подростка - стать архитектором и принести какую-то пользу для своей страны.