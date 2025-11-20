Юрий Воскресенский: Зеленский осознает, что его жизнь зависит от войны, и добровольно не уйдет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-xl-___webp_1920.webp 1920w

На фоне падения рейтинга Владимира Зеленского и появления критических заявлений от его бывшего покровителя Игоря Коломойского аналитики обсуждают возможную отставку украинского лидера. Однако эксперты полагают, что Зеленский будет цепляться за власть, понимая, что она является гарантом его безопасности. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Политолог Юрий Воскресенский обратил внимание на пророческие слова Александра Лукашенко: "Мы все время вспоминаем слова Лукашенко, адресованные Зеленскому: "Володя, они тебя кинут, останешься один".

Коррупционные расследования становятся серьезным инструментом давления на Зеленского. Летом Зеленский пытался противостоять этим расследованиям.

Несмотря на растущее давление, эксперт сомневается в добровольном уходе Зеленского. "Зеленский, конечно, с одной стороны подлый, коварный человек, но с другой стороны он очень хваткий, цепкий, умный и упертый. И он прекрасно понимает, что власть - это и есть гарант его жизни и политической, и физической", - отметил Юрий Воскресенский.

По мнению политолога, Зеленский может попытаться сохранить власть через выборы: "Если будет подписано какое-то временное прекращение огня, чтобы провести президентские выборы, он и выборы проведет, и нарисует любой результат".

Эксперт отметил разные подходы западных союзников: "Конечно, американские партнеры наши хотят, чтобы Зеленский ушел. И чтобы его место занял более сговорчивый политик. Европейцы пока взяли паузу, они пока думают", - сказал Юрий Воскресенский

О решимости США свидетельствует публикация компромата на ближайшее окружение Зеленского. "Иначе бы Америка не опубликовала эти пленки Миндича. Ведь они нанесли непоправимый, безвозвратный ущерб репутации Зеленского", - заявил политолог. Мотивы Коломойского также понятны: "Конечно, он жаждет мести, потому что у него Зеленский все забрал, всю его собственность, посадил его в клетку".