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В Сантьяго вспыхнули ожесточенные студенческие протесты
Автор:Редакция news.by
Чилийская столица охвачена хаосом. Масштабный студенческий марш в Сантьяго быстро перерос в жестокие стычки с полицией. Для разгона протестующих в ход шли слезоточивый газ и водометы. Несколько человек задержаны.
Активисты выступают против плана жесткой экономии и многомиллионных сокращений госбюджета в сфере образования. По словам участников акции, у молодежи отнимают достойное будущее и безопасное пространство для учебы.
Фото РИА Новости