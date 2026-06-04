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В Сантьяго вспыхнули ожесточенные студенческие протесты

Чилийская столица охвачена хаосом. Масштабный студенческий марш в Сантьяго быстро перерос в жестокие стычки с полицией. Для разгона протестующих в ход шли слезоточивый газ и водометы. Несколько человек задержаны.

Активисты выступают против плана жесткой экономии и многомиллионных сокращений госбюджета в сфере образования. По словам участников акции, у молодежи отнимают достойное будущее и безопасное пространство для учебы.

Фото РИА Новости

Разделы:

В мире

Теги:

Чилипротесты