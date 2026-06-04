Жители Польши выступают против размещения постоянной военной базы США

Варшава попросила Вашингтон разместить постоянную военную базу США на своей территории. Однако большая часть польского общества не хочет усиления американского присутствия и не поддерживает инициативу.

Согласно опросам, более 40 % поляков выступают против появления очередного объекта США, еще 15 % не определились. Местные и без того бесконечно жалуются на американских военных: солдаты нарушают общественный порядок, а еще из-за их присутствия резко выросли цены и стали неподъемными для обычных граждан.