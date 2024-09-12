За 5 лет в Беларуси освоили и зарегистрировали более 400 новых медпрепаратов

15 октября профессиональный праздник у работников фармацевтической и микробиологической промышленности. На страже лекарственной безопасности - 35 предприятий нашей страны государственной и частной форм собственности.

Ирина Толстыко на Борисовский завод медицинских препаратов пришла в 2003-м. Сейчас работает на линии, где фасуют и упаковывают лекарства. Только здесь, в ампульном цехе, производят более 40 наименований препаратов.

По стопам Ирины Васильевны в сферу фарминдустрии пришли и дочь с зятем (молодые специалисты). Они здесь по распределению.

Предприятие градообразующее. Завод - один из лидеров фармацевтической отрасли страны. Основан в 1965 году. Начиналось все с небольшой фабрики численностью 250 человек.

Сегодня на местном заводе производят около 5 млрд таблеток, 300 млн ампул, примерно 15 млн упаковок мази и до 50 млн флаконов антибиотиков. Людям, которые здесь трудятся, доверяют самое ценное - здоровье. Технологический потенциал Борисовского завода медпрепаратов составляют 5 основных производственных цехов.

Дмитрий Демяшкевич, первый заместитель гендиректора - главный инженер Борисовского завода медицинских препаратов: "Каждая пятая пачка, произведенная нашим предприятием, реализуется на территории Республики Беларусь. Мы занимаем порядка 18 рынка в Республике Беларусь в натуральном выражении, порядка 5,5 % в стоимостном. По итогам 9 месяцев наше предприятие производит на экспорт и отгружает на экспорт порядка 57 % от общего объема. Традиционными и наиболее значимыми для нашего предприятия рынками являются рынки Российской Федерации, Азербайджана и Узбекистана".

Белорусская фарминдустрия развивается системно и динамично

Всего в стране зарегистрировано более 4 тыс. лекарственных препаратов, из них 1750 выпускают отечественные компании. Около половины белорусских лекарств производят организации - участники холдинга "Белфармпром". На производственных площадках компании работают более 7100 человек. Ставку делают на качество и экспорт.

Игорь Митрофанов, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром": "Всего в республике 19 предприятий, которые занимаются поставками продукции на экспорт. Это и частные формы собственности, и государственные, что позволяет нам достичь объема экспорта около 200 млн долларов США. В общем объем производства по итогам работы за 2024 год ожидается в размере 2,2 млрд белорусских рублей".