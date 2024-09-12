3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
За 5 лет в Беларуси освоили и зарегистрировали более 400 новых медпрепаратов
15 октября профессиональный праздник у работников фармацевтической и микробиологической промышленности. На страже лекарственной безопасности - 35 предприятий нашей страны государственной и частной форм собственности.
Ирина Толстыко на Борисовский завод медицинских препаратов пришла в 2003-м. Сейчас работает на линии, где фасуют и упаковывают лекарства. Только здесь, в ампульном цехе, производят более 40 наименований препаратов.
По стопам Ирины Васильевны в сферу фарминдустрии пришли и дочь с зятем (молодые специалисты). Они здесь по распределению.
Предприятие градообразующее. Завод - один из лидеров фармацевтической отрасли страны. Основан в 1965 году. Начиналось все с небольшой фабрики численностью 250 человек.
Сегодня на местном заводе производят около 5 млрд таблеток, 300 млн ампул, примерно 15 млн упаковок мази и до 50 млн флаконов антибиотиков. Людям, которые здесь трудятся, доверяют самое ценное - здоровье. Технологический потенциал Борисовского завода медпрепаратов составляют 5 основных производственных цехов.
Дмитрий Демяшкевич, первый заместитель гендиректора - главный инженер Борисовского завода медицинских препаратов: "Каждая пятая пачка, произведенная нашим предприятием, реализуется на территории Республики Беларусь. Мы занимаем порядка 18 рынка в Республике Беларусь в натуральном выражении, порядка 5,5 % в стоимостном. По итогам 9 месяцев наше предприятие производит на экспорт и отгружает на экспорт порядка 57 % от общего объема. Традиционными и наиболее значимыми для нашего предприятия рынками являются рынки Российской Федерации, Азербайджана и Узбекистана".
Белорусская фарминдустрия развивается системно и динамично
Всего в стране зарегистрировано более 4 тыс. лекарственных препаратов, из них 1750 выпускают отечественные компании. Около половины белорусских лекарств производят организации - участники холдинга "Белфармпром". На производственных площадках компании работают более 7100 человек. Ставку делают на качество и экспорт.
Игорь Митрофанов, гендиректор РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром": "Всего в республике 19 предприятий, которые занимаются поставками продукции на экспорт. Это и частные формы собственности, и государственные, что позволяет нам достичь объема экспорта около 200 млн долларов США. В общем объем производства по итогам работы за 2024 год ожидается в размере 2,2 млрд белорусских рублей".
За последние 5 лет в Беларуси освоили и зарегистрировали более 400 новых препаратов. А до 2030-го планируют реализовать 22 инвестиционных проекта с общей стоимостью более 900 млн рублей. 18 из них будут иметь отношение к производственной деятельности, остальные - к модернизации оборудования и строительству новых складских помещений. Также в перспективе в Беларуси появится новая лаборатория.
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов