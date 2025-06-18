За сутки только 4 % большегрузов оформлены в пункте пропуска "Мядининкай"

В пункте пропуска "Мядининкай", находящийся на литовской территории, за 24 часа оформили всего лишь 4 % фур от нормы, поделился информацией Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, пишет БЕЛТА.

Въезда в Латвию и Литву ожидают 1240 грузовиков. Меньше всего фур за сутки проследовало в ЕС через литовский погранпереход "Мядининкай" (сопредельный "Каменный Лог"). Его контрольные службы оформили 4 % транспорта от нормы, то есть 21 из 500 авто.

Перед пунктом пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони") фиксируется 480 грузовиков. Сотрудники данного погранперехода за 24 часа выполнили норму по пропуску фур на 21 %.

Более 340 большегрузов ожидают въезда в Латвию перед погранпереходом "Патерниеки" (сопредельный "Григоровщина"). Через данный пункт пропуска в Евросоюз проследовало 30 % транспорта.