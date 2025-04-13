Зачем Запад выставляет Минск слабым, не готовым постоять за себя в случае вооруженного конфликта?

В свете такой эскалации непонятно выглядят заявления отдельных СМИ о том, что белорусская армия не являет собой грозную силу, способную противостоять Североатлантическому альянсу. Для чего делать столь противоречивые вбросы, если еще недавно главным тезисом была чуть ли не возможная атака с нашей стороны. Прежняя стратегия сделать из нас агрессора ни к чему не привела?

И если, допустим, такие заголовки - не случайный вброс, то кому теперь понадобилось показать Минск слабым, не готовым постоять за себя в случае вооруженного конфликта? О странностях кочующих акцентов свой взгляд представит автор проекта "Диспозиция".

Ударимся в дихотомию. Определенные ресурсы оппозиционного толка начали информационную атаку на белорусские Вооруженные Силы. Какие-то интервью публикуют с якобы действующими офицерами, комментарии. Мол, слабая армия у нас, не годится никуда против НАТО, немотивированна, оружие вообще старое. Реагировать на подобные активности - не самое мудрое решение, в большей степени - реклама стремительно таящей оппозиции. Однако есть несколько моментов, порождающих в голове вопросительный знак жирным шрифтом. А когда это наши беглые набрались такой дерзости да самостоятельности, чтобы прямо противоречить кураторам, кусать руку кормящим? Запад-то наоборот, дружно признает в белорусской армии мощного игрока, все до единого военные рейтинги отмечают рост потенциала наших Вооруженных Сил. И как все складно получалось: армия у Минска могучая, готова к вторжению, сама Беларусь агрессивная, а потому приходится НАТО бесконечно к границам Синеокой подтягивать войска да закупать технику. Плюс срочно надо заборы строить и рокадные дороги у рубежей. Ради свободы и демократии. Польша и балтийские республики на этих тезисах политику выстраивают, электоральную тематику конструируют, ну а власть имущие к тому же неплохо зарабатывают. И тут на тебе, оказывается, всё враки, белорусская армия, считай, - мальчик для битья. Что это за образ врага? В общем, чувствую, последних наших заграничных грантополучателей на хлеб с водой посадят после таких выходок. Что еще поражает: оскудение оппо-интеллекта по армейской тематике и как следствие - нелепые вбросы привели к тому, что в Сети пошла весьма странная реакция. А именно, развернулась дискуссия относительно оружия. Причем выводы со всех сторон по большей части адекватные. А именно: у Минска то оружие, которое отлично себя зарекомендовало в ходе боевых действий. Тут действительно не поспоришь, видеоподтверждения из интернета вываливаются. Да и россияне опытом делятся, зачастую в учебных центрах на своей территории.

"Вооруженные Силы Беларуси, военные организации государства Беларуси, она не ставит ставку на увеличение военных бюджетов, на увеличение какого-то количества учений. Мы ставку делаем на поставку новых образцов вооружения, военной техники. Мы ставку делаем на качество подготовки наших военнослужащих. Именно упор делаем на совершенствование в инженерном отношении нашей территории, оперативное оборудование территории", - заявил Александр Вольфович.

Так ведь и сама структура белоруской армии оказалась настолько гибкой, что мгновенное адаптировалась под требования современной войны. И если на том же Западе случайно узнали, что у них не хватает боеприпасов, вооружений и подготовки личного состава, то у нас не случайно все это оказалось в наличии и готовности к развитию. А просто думали, что и зачем делаем. Потому и "Искандеры" есть, "Полонезы", С-400, Торы, Ми-35М, Су-30СМ…

"Сколько я служу Президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Я несколько раз подчеркивал, что мы четырежды, как минимум, уже пятый раз, наверное, модернизируем свои Вооруженные Силы, приспосабливая к той обстановке, которая складывается. И прежде всего делаем соответствующие выводы и извлекаем уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете", - заявил глава государства на совещании в 2022 году.

Более того, если вы почитаете не общеизвестные западные издания, а узкоспециализированные военные журналы, больше всего поразитесь одному общему умозаключению. Аналитики сегодня первостепенное внимание уделяют не "Старлинкам" или "Хаймарсам", а дронам и… состоянию общества, его решительности. Готовность воевать за страну - этот критерий стал буквально боевым. И в этом пункте в Беларуси произошла революция, до которой никто еще на Западе не дорос. У нас уже сборы с запасниками - почти праздник, повестка стала свидетельством зрелости человека. Это факт, и как фактор сдерживания он даже затмевает размещение в стране ядерного оружия. Будь мы слабаками, махали бы направо-налево атомной дубиной. Забыв об остальной армии. Но спецбоеприпасы у нас - только в качестве крайней меры. К нам просто не надо вторгаться… Мы всегда только об этом и говорили.

"Мы будем воевать, еще раз повторяю, только в одном случае, если вы переступите последний метр нашей земли и вторгнитесь на нашу землю, если вы будете убивать наших людей, мы ответим. Поэтому как Президент скажу: Не трогайте мое государство, не трогайте мой белорусский народ, если у вас еще осталось чувство самосохранения", - заявил Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости 2 июля 2022 г.