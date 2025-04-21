Заказ или дилетантство? Зачем Тамара Эйдельман рассказывает ложную историю Беларуси

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Тамара Эйдельман признана в Российской Федерации иноагентом, хотя еще совсем недавно носила звание историка и заслуженного учителя России. Кроме статуса иноагента она также получила в родной стране и уголовное дело за реабилитацию нацизма.

В одном из своих роликов на YouTube Эйдельман сделала своеобразный "анализ" определенных страниц истории Беларуси. Например, они касались Белорусской Народной Республики (БНР), Речи Посполитой и других тем.

Вот, к примеру, что она говорит о событиях 18 века, связанных с разделением Речи Посполитой: "С конца 18 века Польша не существовала на географической карте. Она была стерта с лица земли Россией, Австрией и Пруссией. Но теперь поляки восстановили историческую справедливость - они получили свое государство".

Тамара Эйдельман news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8c4c0e-24bb-4257-8fe7-b7d29a2a55c7/conversions/dfbdddcb-9721-47ea-afb1-ffe08fb63e68-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8c4c0e-24bb-4257-8fe7-b7d29a2a55c7/conversions/dfbdddcb-9721-47ea-afb1-ffe08fb63e68-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8c4c0e-24bb-4257-8fe7-b7d29a2a55c7/conversions/dfbdddcb-9721-47ea-afb1-ffe08fb63e68-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec8c4c0e-24bb-4257-8fe7-b7d29a2a55c7/conversions/dfbdddcb-9721-47ea-afb1-ffe08fb63e68-xl-___webp_1920.webp 1920w Тамара Эйдельман

Но тут стоит отметить, что Польша получила свое государство благодаря советской России и Рижскому миру, согласно которому половина Беларуси отошла под юрисдикцию Польши. И это что, историческая справедливость?

Все в том же видео она выделила персону Станислава Булак-Балаховича, которого, с ее слов, в какой-то мере можно считать символом кровавого хаоса, происходившего на этих землях уже в начале 20 века. "Он создал свой отряд, его называли "батькой", как и многих других. Но трудно понять, чего он хотел, кроме своей власти. Он партизанил на белорусских, великорусских, северо-западных землях", - заявила иноагент.

Станислав Булак-Балахович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05d8e364-1577-4662-bb03-7c8223f4d524/conversions/b050ba33-cbd2-4b3e-a6eb-8b420235eb32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05d8e364-1577-4662-bb03-7c8223f4d524/conversions/b050ba33-cbd2-4b3e-a6eb-8b420235eb32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05d8e364-1577-4662-bb03-7c8223f4d524/conversions/b050ba33-cbd2-4b3e-a6eb-8b420235eb32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05d8e364-1577-4662-bb03-7c8223f4d524/conversions/b050ba33-cbd2-4b3e-a6eb-8b420235eb32-xl-___webp_1920.webp 1920w Станислав Булак-Балахович

Но точно ли партизанил? Судя по тому, что описывает сама Эйдельман, он просто занимался бандитизмом, метался от одних хозяев к другим. В общем, где выгодно, там и столовался. Настоящий партизан оскорбился бы сравнением с подобным персонажем.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

"Станислав Булак-Балахович - авантюрист. Так про него говорил Юзеф Пилсудский. С утра он поляк, в обед - белорус, а вечером, если ему было угодно, он мог бы стать и негром. Вся эта разномастная армия Балаховича называлась Русской освободительной народной армией. У них даже была соответствующая печать. Балахович собирался освобождать от большевиков Москву в ходе своего полесского похода. Но в Туров к нему приехали представители так называемого Белорусского комитета и предложили ему стать начальником белорусского государства".

Игорь Марзалюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fe22a2e-f622-4359-b31c-a00141cad58b/conversions/13193a5c-a9bf-4d56-b6c6-6105558f2a31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fe22a2e-f622-4359-b31c-a00141cad58b/conversions/13193a5c-a9bf-4d56-b6c6-6105558f2a31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fe22a2e-f622-4359-b31c-a00141cad58b/conversions/13193a5c-a9bf-4d56-b6c6-6105558f2a31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fe22a2e-f622-4359-b31c-a00141cad58b/conversions/13193a5c-a9bf-4d56-b6c6-6105558f2a31-xl-___webp_1920.webp 1920w Игорь Марзалюк

По словам депутата, это один из мифов о том, какой был "батька" Балахович, создавший белорусское национальное войско. Если почитать отчеты польских офицеров, то становится известно, что отряд Балаховича резал евреев, грабил белорусские села. "После, когда возвращались со своих походов, они шиковали в варшавских ресторанах. Сначала Булак-Балахович хотел служить БНР, и для этого даже был создан отдельный отряд БНР из подразделений Балаховича, однако золотого запаса не было, и поэтому Балахович перешел на польскую сторону", - рассказал Игорь Марзалюк.

Далее Тамара Эйдельман отметила: "Часть белорусских земель осталась в составе Польши (то есть нового государства, возникшего после Первой мировой войны), а большая часть Беларуси оказалась захвачена большевиками".

То есть иноагент считает, что БССР (да и в целом 70 лет существования советской власти) - это захват, оккупация. А "часть белорусских земель остается в составе Польши" - это, в ее понимании, нормально. Они не захвачены и не оккупированы.

Она занимается пропагандой на ниве истории. Ее главная задача - сформировать у своих слушателей и зрителей устойчивую антироссийскую и антибелорусскую позицию. Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси

Вадим Гигин также пояснил, что Эйдельман излагает в какой-то степени даже антилукашенковскую версию событий. "Ее задача - не просвещать. Кого она может просветить этими бреднями?" - задался вопросом депутат. По мнению эксперта, она просто должна сформировать определенные устойчивые представления.

Вадим Гигин:

"Она все сводит только к одному: Российская империя - это плохо, это зло, СССР - еще хуже, а Президент Беларуси Александр Лукашенко - продолжатель традиций Советского Союза, и поэтому это ужасно. Она вполне вписывается в бэчебэшную традицию, где идеализируются времена Речи Посполитой, шляхетские измышления, но демонизируется Российская империя, Советский Союз и современная Республика Беларусь".

Как отметил депутат, Эйдельман очень поверхностно знает историю. Например, абсолютно блестящий разгром ее псевдоисторических изысканий дал Егор Яковлев относительно ее фильма об изменнике Власове. "Это просто потрясающий отпор этому историческому невежеству с элементами политизации и попытками оправдания предательства", - выразил мнение он.

В общем, история в интерпретации Эйдельман - это не поиск истины. Это или заказ, или просто дилетантство, но то и другое - плохо. Что же касается БНР и попыток натянуть на это образование концепцию борьбы за независимость, то подобный нарратив уже не является ошибкой.

"Анализ" летописи Беларуси: как иноагент Тамара Эйдельман искажает в своих роликах историю БНР Тамара Эйдельман - историк, была заслуженным учителем России, пока ее не признали в Российской Федерации иноагентом 18 часов назад

Это самое настоящее оправдание предательства - подмена пролитой крови и борьбы белорусов сказками о свободе под чужим флагом: польским, немецким - все равно. Именно этим и занимаются поставщики мифов для тех, кто видит в Беларуси не страну, а поле для гибридной войны, поэтому история Эйдельман пахнет не архивами, ее независимость пахнет не свободой, а предательством и очередным иностранным грантом.