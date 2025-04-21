"Анализ" летописи Беларуси: как иноагент Тамара Эйдельман искажает в своих роликах историю БНР

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Тамара Эйдельман - историк, в свое время даже была заслуженным учителем России, пока не стала иноагентом. Она получала деньги от зарубежных "доброжелателей" из Германии, США, Литвы за своеобразное преподавание истории.

За это на нее в России завели уголовное дело за реабилитацию нацизма, которую она проводит в своих роликах на историческую тему на YouTube. Сейчас она находится за границей, но продолжает как историк учить свою аудиторию уму-разуму. Недавно она выпустила видео про белорусов, живших в начале 20 века. Если говорить конкретнее, то Эйдельман провела собственный анализ летописи Беларуси, а именно периода, когда появилась аббревиатура БНР (Белорусская Народная Республика).

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В видео она произнесла: "Уже в феврале-марте 1918 года в Минске была провозглашена Белорусская Народная Республика, положившая начало совсем короткой и хрупкой первой белорусской независимости". Однако Тамара Эйдельман забыла упомянуть один маленький, видимо, несущественный в ее понимании нюанс - в феврале 1918 года Минск уже был захвачен войсками Кайзера.

Так тогда о каком провозглашении независимости в таких обстоятельствах можно вообще говорить? Впрочем, во всем этом есть что-то до боли знакомое. Радикальная белорусская оппозиция, по факту коллаборанты, существующая всегда на западные деньги, делает такие же утверждения. Например, захват гитлеровскими войсками в 1941 году белорусских земель они называют освобождением и независимостью.

У исследователей истории БНР есть единая точка зрения - образованная БНР в 1918 году не состоялась как государство. Это образование никакой независимостью, суверенитетом не обладало. Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси

Депутат добавил, что в принципе вся история БНР - это ситуация, которой нечем гордиться. Весь период с 1918 по 1925 год - это оперетка со сплошными поражениями, неудачами, провалами и с соответствующим отношением к этому людей.

Основные и наиболее влиятельные партии того периода осознавали, что оккупационный режим никаких реальных возможностей для воплощения своих программ не давал. Скорее, даже наоборот. Поэтому часть из этих партий перешла на подпольное положение и начала вести борьбу против этого режима. Причем борьба на Полесье переросла в партизанскую и повстанческую. "Это отдельная большая часть истории, о которой, конечно, Эйдельман вообще не знает", - заявил Вадим Гигин.

В том же самом ролике иноагент обозначила, что в 1922 году знаменитый белорусский писатель Янка Купала написал пьесу "Тутэйшыя" ("Здешние"), действие которой происходило в годы Гражданской войны. "Это очень бурные, трагические годы для Беларуси. Это период, когда на белорусских землях беспрерывно менялась власть", - сказала также она.

Удивительно, как Тамара Эйдельман жонглирует понятиями и употребляет слово "власть", однако решительно не хочет разъяснить зрителям канала, что эта власть является оккупационной, при которой немецкие захватчики сменялись польскими. Но почему-то беглый историк упорно не хочет давать информацию до конца. Как говорится, в любом сообщении есть три составляющие - что автор хочет сказать, что хочет скрыть и что содержится на самом деле. В своей речи Эйдельман намекает, мол, оккупация под цивилизованной Европой - хорошо. Более того, она даже не назвала это оккупацией, но вывод и подача информации явно ангажированы в чьих-то интересах.

Далее она говорит: "В 2007 году канал Белсат (в Беларуси признан экстремистским) снял фильм. В финале пьесы под рыдания матери героя уводят, и слышно за окном, как поют "Эх, яблочко, куда котишься". Понятно, что ничего хорошего с ним не будет. И в белсатовском фильме это довели до логического конца и в финале показали тела расстрелянного Микиты Зносака и его друзей. Понятно, что большевики с ними расправились".

Вот теперь стало ясно, откуда берутся все истории о "хороших" оккупантах.

На самом деле в пьесе идет речь о времени, когда почти половина белорусских земель отошла Польше. А тут телеканал, созданный Польшей уже в 21 веке и направленный против Беларуси, Эйдельман назвала как "пример положительной работы".

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Спецы Белсата умудрились довести до логического конца пьесу Янки Купалы "Тутэйшыя". Сам автор пьесы, в общем, уступил спецам с польского пропагандистского телеканала. Оказывается-то, что большевики расправились с Микитой. В реальности в произведении у Купалы такого не было, однако у фантазера с польского пропагандистского канала - было.

Кстати, Микита у Янки Купалы был против царской короны, как и большевики, а вот у Белсата и Эйдельман его большевики расстреляли, хотя главный герой "Тутэйшых" говорил, как бы было хорошо, если бы повсюду был русский язык.