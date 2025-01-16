Захват приграничных районов Беларуси - Вольфович рассказал о планах Запада

Запад планирует захват одного или нескольких приграничных районов Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка беглых и других подконтрольных деструктивных сил для реализации ими "плана Перамога 2.0" по силовому свержению действующей власти в нашей стране. Ведется активная подготовка боевиков для так называемой "белорусской освободительной армии". В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр "Посполитое рушение". Готовится "боевое крыло", - отметил Александр Вольфович. - На территории Украины, которая превратилась в некую серую зону и используется Западом для ведения прокси-войны с Россией и Беларусью, с привлечением специалистов украинских и западных спецслужб и спецподразделений осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов".

Данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт, правда, скорость их безвозвратного выбывания (ликвидации) постоянно возрастает. С начала специальной военной операции в Украине все они установлены, в том числе с учетом уничтоженных, рассказал госсекретарь.

"По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории "свободной" и вводу туда западными странами некоего "миротворческого" контингента, - подчеркнул Александр Вольфович. - Кроме того, украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет "сочувствующих" белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий. Сначала им предлагается осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений Вооруженных Сил в приграничных с Украиной районах с последующей передачей им полученных материалов".