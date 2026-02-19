"Залечить раны и восстановить армию" - Юрий Воскресенкий объяснил, зачем Зеленскому нужно перемирие news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c43e94c3-cf1c-40c7-a043-ce841fe3e0e8/conversions/299443e0-0606-4fa0-a2a6-010b61f5c7dc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мюнхенская конференция по безопасности стала площадкой для громких заявлений о судьбе украинского кризиса. Предложение Владимира Зеленского о перемирии на фоне падения боеспособности ВСУ, миллиардные вливания в киевский режим и реальная роль США - эти темы прокомментировал политолог Юрий Воскресенский в "Актуальном интервью".

Одним из заявлений украинской стороны стало предложение о двух-трехмесячном перемирии, якобы необходимом для проведения выборов. Однако истинная цель, по мнению эксперта, лежит совсем в иной плоскости. "Зеленский хочет действительно передышку. Ему надо перегруппироваться, залечить раны, восстановить боеспособность украинской армии, которая значительно просела, в том числе в эти холодные дни. Поэтому, хоть тушкой, хоть чучелом, но ему надо обеспечить какое-то прекращение огня", - заявил политолог.

Юрий Воскресенский напомнил, что ранее Россия неоднократно предлагала приостановку ударов на протяжении почти четырех лет, однако режим Зеленского на это никак не реагировал. "Конечно, Зеленскому нужны и деньги для продолжения войны, потому что война обходится обеим сторонам примерно в 500 млн долларов в день. Это фантастическая сумма. Если Россия еще ее сама зарабатывает, то Украина просто наращивает бесконечную цепочку заимствований", - подчеркнул эксперт.

В рамках форума прозвучала сумма в 100 млрд долларов - именно столько, по оценкам, необходимо Украине ежегодно для ведения боевых действий. Обещанных Евросоюзом 90 млрд явно недостаточно.

Эксперт не сомневается, что недостающие средства будут найдены: "Найдут, найдут, напечатают. Станок стоит в Брюсселе, станок стоит и за океаном". Однако за красивыми словами о помощи скрывается жесткая финансовая реальность. Помощь, по сути, является кредитами, которые Киеву придется возвращать. "На сегодняшний день уровень заимствований Украины превысил 100 % ВВП. То есть Украина фактически это государство-банкрот", - констатировал Юрий Воскресенский.

Более того, существуют закрытые соглашения, касающиеся редкоземельных металлов, земель Украины. "Я подозреваю, что после окончания войны украинцы будут находиться в состоянии поствоенного шока от того, что им просто озвучат, что их недра уже не принадлежат им. Это абсолютно очевидно. Поэтому европейцы сделали неплохую инвестицию - воевать с Россией, истощать Россию путем использования такого стального дикобраза, такого прокси", - заявил эксперт.

Отдельный блок вопросов касался позиции США. Широко обсуждалось заявление Дональда Трампа о намерении отстраниться от урегулирования украинского кризиса, если не будет практических шагов. Политолог категоричен в оценке подобной риторики: "Если мы берем за основу то, что американцы хотят действительно отстраниться, то это вранье". Он пояснил, что истинное отстранение означало бы вывод военных советников, отключение спутников и прекращение поставок оружия. Ничего подобного не происходит.