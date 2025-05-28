"Замковую" эпоху тщательно сохраняют в Беларуси

За время независимости Беларуси изменился и Кревский замок. Первый из камней в стране. В 2017-м руины начали реанимировать. Цитадель, где Польша и Великое княжество Литовское подписались под унией, поблагодарила: открыла потомкам свою спрятанную третью башню. И сейчас история, которой более 6 столетий, восстает с земли.

Наталья Чудаковская, главный специалист отдела культуры Сморгонского райисполкома:

"Без поддержки государства это было бы невозможно. 2022, 2023 год, вы видите, стена южно-западная была завершена, сдана в эксплуатацию. И вот сегодня идут работы по южно-восточной стене. Вы можете видеть их. На сегодняшний день в 2025 году средства израсходованы в полном объеме, на весь объем строительства. Это 1 840 000 рублей".

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:

"Государственные расходы - это основное средство для проведения реставрационных, ремонтных, консервационных работ на объектах историко-культурного наследия. Правительством утверждена Концепция развития национального культурного пространства. Это один из основных документов, который по своей сути является такой квинтэссенцией государственной культурной политики на бегущую перспективу".

Телефильм "Ізноў пра мову" - ответ на вранье и истерические фантазии беглых. Представители "культпротеста" выдумывают о якобы уничтожении белорусской культуры, сочиняя европейским "грантодателям", что власти Беларуси игнорируют национальные традиции и отправляют за решетку за звучание белорусского языка.

Когда говорим про историческую память, имеем в виду и "замковую" эпоху. То, что уничтожили нацисты, сейчас национальная ценность. Фундаменты не остались "травою поросшими" ни в Гольшанах, ни в Гродно, ни в Косово. Мир и Несвиж также в 90-х не были лицом страны во всемирном пространстве. Поддержка культурных арт-кластеров продолжается и сегодня.

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Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж":

"Шли реставрационные работы и проходила закупка экспонатов для того, чтобы мы могли наполнить наши коллекции, наши фонды. Государство в общем затратило более 70 млн долларов. Пример, чтобы никто не говорил, что в Беларуси мало внимания уделяется культуре. Каждый год мы стараемся купить то, что на аукционах появляется, то, что нам предложат коллекционеры".

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Где-то по Европе сегодня расстилаются и наши слуцкие пояса. 48 ценных единиц, это только об известных. Сокровище потеряли за первые 3 месяца Великой Отечественной, когда в Художественном хозяйничали директор Дрезденской галереи и уполномоченный за перепись ценностей Гиммлер. Поэтому тем, кто переживает за состояние белорусской культуры, есть чем заняться. Пока там языками чешут, государство продолжает ткать и этот национальный символ в Слуцке.

Борис Лазуко, искусствовед, директор Музея древнебелорусской культуры НАН Беларуси:

"Благодаря Президенту, благодаря его настойчивости, ожиданию, "что у вас, ученые, получится" - прошла государственная программа. И она, по моему мнению, была успешной. Мы сейчас имеем не только копии слуцких поясов как элементы мужского костюма, который не носят и поясами не пользуются, но появилось то, что мы называем основательной, весомой памятью. И вот именно ради этого, ради будущего, ради воспитания нашей молодежи на этих лучших традициях появилась и программа".

Целый "Патетический дневник памяти" написали и в Большом театре. Творцы сдули пыль со старых партитур Тикоцкого, Богатырева, Вагнера. Это также наша биография. Эпилогом в масштабным проекте, что реализовали благодаря гранту Президента, стала клятва словами Короткевича "края, который никогда не оставим". Их слышали Брестская крепость, Санкт-Петербург, Москва.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

"Проекты вроде "Патетического дневника памяти" сегодня становятся не просто музыкальными событиями, становятся настоящими культурными презентациями эпохи. Через них театр стремится сохранить память. Важным фактором является и поддержка со стороны зрителей, которые интересуются белорусской культурой на сцене национального театра. Зрители проявляют живой интерес к белорусскому репертуару: задают вопросы про будущие постановки белорусских авторов и активно посещают спектакли".

Отсутствие культурного развития внутри страны, дефицит идей и мотиваций, невозможность остаться с белорускостью и, простите, "национальное есть экстремизм" - такая ода от беглых к белорусской культуре сегодня. За подтверждением зашли в гости к Белорусскому союзу художников и выставке "Арт-Минск".

Фильм| Белорусский язык - это наше тождество. Как белорусы сохраняют свою национальную сокровищницу? Как белорусы относятся к родному языку сегодня? Специальный репортаж с проспекта Независимости, живой артерии Минска, где звучит голос нации. Опрос жителей, взгляд на белорусскоязычное образование в гимназии № 23 и мнения экспертов: от депутата Игоря Марзалюка до профессора Виктора Ивченкова и директора Института языковедения Игоря Копылова. Почему вопрос языка возникает опять? Что делается для сохранения наследия, как государство поддерживает белорусскую культуру - от перевода кодексов до реставрации Кревского замка? Разбираемся, почему язык живет, несмотря на спекуляции из-за границы. 6 часов назад

"Арт-Минск" проводится уже восьмой год. Как знаю, более тысячи заявок. Мы можем говорить о том, что художники есть. Есть молодые художники, которым интересно, надо высказываться.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

"Да, безусловно. Знаете, последние года существует такой определенный бум вокруг "Арт-Минска". Заявок много, причем это не только друзья Белорусского союза художников. В этих огромных событиях есть большой смысл: возможность заявить о себе. Это первое и самое важное. Здесь есть меценаты, друзья союза, серьезные критики, журналы, есть люди, которые приобретают произведения. Потому что для нас это своеобразный арт-рынок в белорусском искусстве".