Замминистра труда Беларуси Бердникова: На выплату детских пособий в 2025-м выделено 3,7 млрд рублей

14 октября в Беларуси отмечают День матери. Самые теплые поздравления белорускам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь.

Повод сказать спасибо за жизнь самому близкому человеку есть всегда, но сегодня особенно. Самые теплые слова, поздравления и благодарность звучат в адрес мам. Поддержке материнства традиционно уделяется большое внимание в Беларуси. Это и трехлетний отпуск по уходу за ребенком, адресная социальная помощь, выплата пособий и постоянная поддержка родителей, воспитывающих детей. Особый подход - к многодетным.

"Обеспечивается выплата государственных пособий и поддержание их покупательской способности. На финансирование пособий в 2025 году предусмотрено 3,7 млрд белорусских рублей. Из них почти 2 млрд - на выплату пособий по уходу за ребенком до трех лет. Данными видами пособий охвачен каждый пятый ребенок в Беларуси, а пособием до трех лет - почти каждый", - привела цифры замминистра труда и соцзащиты Беларуси Юлия Бердникова.

Начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Беларуси Ирина Бичан сообщила, что в Беларуси уделяют внимание материнству и детству, репродуктивным технологиям, здоровью женщины - особое внимание. В 2024 году благодаря методам ЭКО мамами стали 1671 женщина. Это на 279 женщин больше, чем в 2023-м.