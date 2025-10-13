3.69 BYN
Замминистра труда Беларуси Бердникова: На выплату детских пособий в 2025-м выделено 3,7 млрд рублей
14 октября в Беларуси отмечают День матери. Самые теплые поздравления белорускам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь.
Повод сказать спасибо за жизнь самому близкому человеку есть всегда, но сегодня особенно. Самые теплые слова, поздравления и благодарность звучат в адрес мам. Поддержке материнства традиционно уделяется большое внимание в Беларуси. Это и трехлетний отпуск по уходу за ребенком, адресная социальная помощь, выплата пособий и постоянная поддержка родителей, воспитывающих детей. Особый подход - к многодетным.
"Обеспечивается выплата государственных пособий и поддержание их покупательской способности. На финансирование пособий в 2025 году предусмотрено 3,7 млрд белорусских рублей. Из них почти 2 млрд - на выплату пособий по уходу за ребенком до трех лет. Данными видами пособий охвачен каждый пятый ребенок в Беларуси, а пособием до трех лет - почти каждый", - привела цифры замминистра труда и соцзащиты Беларуси Юлия Бердникова.
Начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Беларуси Ирина Бичан сообщила, что в Беларуси уделяют внимание материнству и детству, репродуктивным технологиям, здоровью женщины - особое внимание. В 2024 году благодаря методам ЭКО мамами стали 1671 женщина. Это на 279 женщин больше, чем в 2023-м.
Общественные организации проводят масштабные праздничные программы - концерты, форумы, круглые столы и семейные гостиные. Отметим, что 13 октября стартовала Неделя родительской любви. Она символично объединит День матери с Днем отца, который в Беларуси отметят 21 октября.