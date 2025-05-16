3.72 BYN
3.02 BYN
3.39 BYN
Замотивировать новую армию? Зачем на Западе "втаптывают" в грязь победу СССР над Германией
Можно ли сегодня говорить, что память о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о победе СССР над фашистской Германией на Западе специально "втаптывают" в грязь для того, чтобы нанести новый удар, чтобы придать сил новой армии, мотивировать ее таким образом.
Мнение на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов.
"Абсолютно верно. Это направлено на дискредитацию героизма, мужества. А "затирается" героизм для того, чтобы у молодежи не было аргументов, чтобы она перестала это ценить. Соответственно, когда не будет корней, то и в ход пойдет знаменитая фраза "если бы тогда не стали воевать, сейчас бы пили баварское пиво", - обратил внимание эксперт.
Он также добавил, что прослеживается четкий смысл подорвать все ценности, сказать, что честь, достоинство, плечо товарища - пустой звук, а главное - потребительские моменты (например, сон, еда). И это то, что называется европейскими ценностями.
В завершение Руслан Панкратов отметил, что если предать память предков, то так становится легче вбить в голову любую зомбировочную программу. Людям будут говорить на черное, что это белое, а на белое - черное, и они станут кивать и говорить, что это так и есть. "К сожалению, некоторые люди уже так и делают. Например, в странах Прибалтики они были инженерами, но уехали вглубь Запада и гордятся, что теперь наконец-то там свободны", - сказал он.