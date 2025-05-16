Замотивировать новую армию? Зачем на Западе "втаптывают" в грязь победу СССР над Германией

Можно ли сегодня говорить, что память о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о победе СССР над фашистской Германией на Западе специально "втаптывают" в грязь для того, чтобы нанести новый удар, чтобы придать сил новой армии, мотивировать ее таким образом.

Мнение на этот вопрос поделился в "Актуальном интервью" научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов.

"Абсолютно верно. Это направлено на дискредитацию героизма, мужества. А "затирается" героизм для того, чтобы у молодежи не было аргументов, чтобы она перестала это ценить. Соответственно, когда не будет корней, то и в ход пойдет знаменитая фраза "если бы тогда не стали воевать, сейчас бы пили баварское пиво", - обратил внимание эксперт.

Руслан Панкратов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c919fdc-80b1-402d-aa40-1db4f354b31d/conversions/a5e26b58-7afb-478a-849f-225ada7d843f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c919fdc-80b1-402d-aa40-1db4f354b31d/conversions/a5e26b58-7afb-478a-849f-225ada7d843f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c919fdc-80b1-402d-aa40-1db4f354b31d/conversions/a5e26b58-7afb-478a-849f-225ada7d843f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6c919fdc-80b1-402d-aa40-1db4f354b31d/conversions/a5e26b58-7afb-478a-849f-225ada7d843f-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Панкратов

Он также добавил, что прослеживается четкий смысл подорвать все ценности, сказать, что честь, достоинство, плечо товарища - пустой звук, а главное - потребительские моменты (например, сон, еда). И это то, что называется европейскими ценностями.