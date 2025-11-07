Завод керамики в Радошковичах открыл свои цеха для школьных экскурсий

Во время осенних каникул для школьников организовали экскурсии на предприятия Минской области. Например, в Радошковичах крупнейший в Беларуси завод керамических изделий открывает свои цеха для туристических групп.

С начала ноября сюда ежедневно приезжает не менее восьми автобусов со школьниками. Во время часовой экскурсии дети расширяют свой кругозор. В интерактивной форме они осваивают технологию работы с природным материалом, художественные вариации в оформлении декоративных изделий, посуды и сувениров. Также на мастер-классе они пробуют себя в роли гончара.