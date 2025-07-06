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Жданович о планах нацистов в годы войны: Существование белорусского народа было под вопросом
Оккупационные власти не планировали сохранения белорусской государственности. Об этом свидетельствует статистика о потерях страны в годы войны. Таким мнением с "Первым информационным" поделился аналитик Павел Жданович.
"Основываясь на документальных источниках, можно утверждать, что оккупационные власти не рассматривали возможность сохранения белорусской государственности ни в каком виде. Более того, само существование белорусского народа ставилось под сомнение. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные: было уничтожено 12 868 населенных пунктов, около 290 из них вошли в печально известный "Хатынский список". На территории Беларуси было проведено 187 карательных операций. В результате страна потеряла более 3 млн своих жителей", - перечислил злодеяния фашистов эксперт.