Жданович о планах нацистов в годы войны: Существование белорусского народа было под вопросом

"Основываясь на документальных источниках, можно утверждать, что оккупационные власти не рассматривали возможность сохранения белорусской государственности ни в каком виде. Более того, само существование белорусского народа ставилось под сомнение. Об этом красноречиво свидетельствуют статистические данные: было уничтожено 12 868 населенных пунктов, около 290 из них вошли в печально известный "Хатынский список". На территории Беларуси было проведено 187 карательных операций. В результате страна потеряла более 3 млн своих жителей", - перечислил злодеяния фашистов эксперт.