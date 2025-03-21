Женщины-герои. Хрупкие, юные, красивые - не раздумывая, они встали на защиту Беларуси в годы войны

Призвание Родине служить не имеет пола. Сегодня в Вооруженных Силах Беларуси службу по контракту проходят более 4 тыс. женщин.

Они прыгают с парашютом, совершают марш-броски, стреляют из любого вооружения, преодолевают тяготы и лишения наравне с мужчинами. И если того потребует время, они, не раздумывая, встанут на защиту государства.

Так было и 80 лет назад. Победы в Великой Отечественной войне не было бы без женщин.

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Ираиде Ивановне Ивановской 98 лет

Ираиде Ивановской встретила войну в 13-летнем возрасте. Год в немецкой оккупации, затем еще столько же в концлагере под Оршей. После освобождения юная Ираида вернулась в родной Витебск, и не найдя свою семью и дом, пошла работать в полевой госпиталь, стоящий недалеко от линии фронта. Девочке было 15, когда она стала медсестрой хирургического отделения. Днями напролет Ираида ампутировала конечности раненым бойцам, подбирала убитых с поля боя, по ночам успокаивала кричащих от боли солдат. Война украла у нее юность, дом, семью. Украла детство, беззаботность, первую любовь.

У Ираиды Ивановны не блестит на груди орден Красной Звезды. Но ее поступок достоин всех наград мира. Таких девчонок, женщин, которые осознанно шли помогать армии, было много. Многие из них надели погоны и прошли всю войну.

Руфина Гашева, Надежда Волкова, Ульяна Громова, Валентина Сафронова, Мария Щербаченко, Елена Стемпковская - список можно продолжать бесконечно.

Из 34,5 млн мобилизованных советских граждан в годы Великой Отечественной войны почти 500 тыс. составляли женщины. Больше всего их служило в частях противовоздушной обороны: почти 180 тыс. Еще почти 300 тыс. женщин трудились в медицинской сфере. У них не было званий, но их вклад в Победу не менее важен. Как и женщин-подпольщиц. Только в Беларуси их количество составляло 25 тыс. человек.

Марии Октябрьской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

Мария Октябрьская - механик-водитель танка Т-34. На фронт она попала с личного разрешения Сталина после того, как фашисты убили ее мужа. В боях женщина показала самоотверженность и профессионализм. К несчастью, была тяжело ранена и спустя два месяца скончалась в госпитале. Посмертно ей присвоено звание Героя Советского Союза.

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Марине Расковой посмертно присвоено звание Героя Советского Союза

Марина Раскова - невероятной красоты девушка, ставшая легендой советской авиации. Она первая в мире создала женский авиационный полк, который вошел в историю под названием "Ночные ведьмы". Летчицы каждую ночь отправлялись на боевые вылеты. Перед пикированием на вражеские позиции отключали моторы - слышен был лишь негромкий шелест воздуха под крыльями. В январе 1943-го Марина погибла: попав в густую облачность, ее самолет разбился, возвращаясь из Сталинграда. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

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Екатерине Деминой в 1990 году присвоено звание Героя Советского Союза

Екатерина Демина в огненных сороковых работала медсестрой, затем служила в стрелковой части, после ранения была направлена на флот. На военно-санитарном судне она переправляла раненых из Сталинграда в Красноводск. Во время Темрюкской операции Екатерина, сама тяжело раненная, вынесла с поля боя 17 солдат. А в боях за Керченский порт оказала помощь 85 раненым бойцам и вынесла с поля боя 13 тяжелораненых. Звание Героя Советского Союза ей присвоили лишь в 1990 году.

Советская разведчица Наталья Малышева в конце 1980-х ушла в монастырь, сменив имя

"Меняет ли война душу женщины? К худшему не меняет" - это слова советской разведчицы Натальи Малышевой. В начале войны ее жениха призвали на фронт, где он вскоре погиб. Девушка пополнила ряды Красной Армии. Она прошла всю войну, не раз была на волосок от смерти. До 1949 года оставалась штабным переводчиком в советской оккупационной зоне в Германии и демобилизовалась в звании капитана. Долгое время трудилась в конструкторском бюро, а в конце 80-х ушла в монастырь, сменив имя.

Подобных героических историй тысячи. Всматриваясь в фотографии девушек, пытаешься увидеть за красивыми улыбками или серьезными взглядами их истинные чувства и мысли: насколько им было страшно, о чем они думали и мечтали.