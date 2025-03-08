Женское вторжение: 8 белорусок, которые удивили мир

Их истории вдохновляют, а пример заразителен. В Международный женский день команда "Первого информационного" составила галерею из белорусок, которые покорили мир.

По следам их каблучков можно выучить историю Беларуси. 8 известных соотечественниц, которые изменили мир, разумеется, к лучшему.

Заглянем в глубь веков и начнем издалека, с XVIII века. Столетие, которое назовут "женским вторжением". Если даже и так, то элегантным. Женское слово обрело вес в обществе. К чему весь этот исторический фон под турнюром? Сейчас поймете.

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Франциска Урсула Радзивилл - первая женщина-драматург

Франциска Урсула Радзивилл, в девичестве Вишневецкая. Вполне могла бы себе позволить войти в историю, как "жена своего мужа", но стала первой женщиной - драматургом на белорусских землях. Все началось с чисто бытовых вопросов. Кроме бесчисленных имений и богатств Михаила Радзивилла (Рыбоньки), она обрела роскошную, но довольно запущенную родовую несвижскую резиденцию. Но не растерялась и отреставрировала замок, возобновила типографию и увеличила библиотеку до 9000 томов. А когда в Несвиж приехала иностранная театральная труппа, княгине так не понравилась постановка, что она решила создать собственный театр. Творческие наследие госпожи Радзивилл включает 80 стихотворений, 16 комедий и трагедий, а также оперных либретто. Сегодня ее пьесы - театральная реликвия.

Софья Ковалевская - первая в мире женщина - профессор математики

Еще одна писательница, которая всю жизнь металась между математикой и литературой, - Софья Ковалевская. Почему уроженка России оказалась в этой галерее? Все дело в ее белорусских корнях. Детство провела в имении Полибино тогдашней Витебской губернии. Именно с этой точкой на карте связан такой неуемный интерес к математике. При переезде в Полибино на одну из детских комнат не хватило обоев, стену оклеили листами, вдоль и поперек исписанными формулами. Главное научное достижение Ковалевской - решение задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Проще говоря, ее интересовали свойства волчка. Они до конца не изучены и до настоящего времени. Кроме научных трудов, Ковалевская оставила своим потомкам и житейскую мудрость: "Говори, что знаешь; делай, что обязан; и будь, что будет".

Алоиза Пашкевич (Цетка) - стала песней в народе

Еще одна героиня громко заявила о себе в белорусской поэзии начала ХХ века. Алоиза Пашкевич - Цетка. Хлесткий творческий псевдоним появился на обложке "Первого чтения для деток-белорусов". Добрая, славная Цетка, хоть ей в ту пору не было и 30, рассказывала детям мудрые сказки, прибаутки и учебные тексты о родной земле. Так реализовалась ее мечта облегчить сельским ребятишкам путь к чтению и письму. Зачинательница белорусской прозы. Автор белорусского "Букваря", рассказов, очерков, статей. На ее стихи писали музыку композиторы Игорь Лученок, Юрий Семеняко и Дмитрий Смольский. Песня ансамбля "Сябры" "Кася" написана на стихотворение Цетки "Лето".

Алена Киш и ее нарисованный рай

А биография этой белоруски окутана тайной и гобеленовой пылью. Алена Киш - автор маляванок (расписных ковров). Художница без всякого профильного образования стоит в одном ряду с именами Нико Пиросмани и Анри Руссо. Она, сама того не зная, стала адептом примитивного стиля. Того, что сразу вызвал бурю противоречивых эмоций, а потом так тронул сердца зрителей своей теплотой. До сих пор творчество Алены Киш изучают как явление в мировом искусстве. А в Заславле несколько лет назад появился музей, в котором выставлены знаменитые работы художницы.

Лариса Александровская - спасительный голос

Романтичное имя, грандиозное отчество, звучная фамилия. И все это очень подходило ей, гранд-даме белорусской оперы, первой в нашей стране народной артистке СССР. Лариса Помпеевна Александровская - не только общественный деятель, но и градообразующая певица. Ей минчане обязаны сохранением здания Белгосцирка на историческом месте и появлением Большого - на Троицкой горе. Она всю жизнь много трудилась. В годы войны выступала с концертами на фронте, а в мирное время гастролировала. Обладательница чуть ли не всех возможных в Советском Союзе премий, званий и титулов, объездила почти весь мир. О ней написаны книги и сняты фильмы. Именем легендарной певицы назван камерный зал Большого театра Беларуси.

Вера Хоружая - подпольщица, узница, герой

Вера Хоружая - Герой Советского Союза, женщина с кинематографичной судьбой. Едва встретив настоящую любовь, выйдя замуж и, наконец, обретя семейное счастье, она на шестом месяце беременности вместе с мужем вступила в партизанский отряд Василия Коржа. Возглавляла группу Витебского коммунистического подполья, передавала командованию Красной армии и партизанам ценные сведения о противнике. Гитлеровцы напали на след группы 13 ноября 1942 года. Вера Хоружая вместе со своими боевыми товарищами была схвачена и в том же месяце казнена. Ее именем названы улицы и площади, установлены памятники и мемориальные доски. А жизни и подвигам посвящены фильмы и симфонии.

Галина Макарова - всесоюзная бабушка

Агате Чехович не суждено было прославиться. То ли дело Галина Макарова - имя всесоюзного значения. Второстепенных ролей у нее фактически не было. Даже в 15-секундном эпизоде Галина Макарова умудрялась рассказать о своей героине столько, что хватило бы на целый фильм. Нет, не фильм, скорее, на жизнь. Родной Старобин знал ее под прозвищем Бубен. Она была заводной, шумной, азартной, до замужества занималась конным спортом, гоняла на мотоцикле, даже стала чемпионкой республики по мотокроссу. Если уж что–то делала, то до конца. Работать так работать, любить так любить. В театре известность к Макаровой пришла не сразу. Звездный час случился, когда Андрей Макаенок написал специально для нее "Лявониху на орбите". А после 50-ти посыпались предложения от кинорежиссеров. Есть и такая легенда, что благодаря ее роли в фильме Микаэляна "Вдовы" всем вдовам Советского Союза подняли пенсию.

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Марина Василевская - первая белоруска в космосе

А замыкает бесконечную 8 первая женщина - космонавт в суверенной Беларуси Марина Василевская. Девушка прошла отбор среди 3000 претенденток и стала первым номером в истории нашей страны. Родилась в Минске. Работала бортпроводником-инструктором в белорусской авиакомпании, увлекалась бальными танцами, но всегда мечтала "взлететь выше неба". И у нее получилось в составе экипажа, в который вошли герой России Олег Новицкий и бортинженер, астронавт NASA Трейси Дайсон. В космосе Марина провела зондирование Земли с помощью белорусского оборудования. Собрала на анализы опасные бактерии с поверхностей в МКС. По возвращении глава государства присвоил Василевской звание Героя Беларуси.