15 июня Шанхайская организация сотрудничества отмечает 25-летний юбилей. ШОС была основана в 2001 году и за это время выросла в крупнейшее региональное объединение, охватывающее пространство от Восточной Азии до Ближнего Востока и Восточной Европы.

Факт 10 государств-членов, в том числе Беларусь, с территорией более 36 млн кв. км и населением около 3,5 млрд человек.

История ШОС началась в 1996 году в Шанхае. Пять стран - Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан - подписали соглашение об укреплении доверия в военной сфере. Возникло политическое объединение, известное как "шанхайская пятерка".

В 2001 году после присоединения Узбекистана она была преобразована в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) уже на базе торгово-экономического взаимодействия.

В 2017 году к ней присоединились Индия и Пакистан, а в 2023 году - Иран. Беларусь с 2010 года была партнером по диалогу, в 2015-м получила статус наблюдателя, а полноправным - 10-м - членом "семьи ШОС" стала 4 июля 2024 года, сделав союз еще более глобальным.

На данный момент два государства имеют статус наблюдателя - Афганистан и Монголия, еще 14 стран считаются партнерами по диалогу ШОС. Всего шанхайская семья объединяет страны с общим населением более 3,5 млрд человек. Доля объединения в мировом ВВП составляет порядка 30-35 %, а в международной торговле - около 20 %.

"Шанхайская организация сотрудничества изначально создавалась для того, чтобы объединить экономические потенциалы разных стран на евразийском пространстве. И эта цель последовательно достигается из года в год. Мы видим, что быстро растущий азиатский регион уже подтвердил свой статус лидера не только в темпах роста, но и в абсолютных размерах экономики. И, конечно же, весь мир, возможно, скоро будет так или иначе присоединяться к этой организации", - отметил доцент Государственного университета "Дубна" (Россия) Константин Шадров.

Беларусь, находясь на западном рубеже ШОС, вносит свой деятельный вклад в дело всеобщей безопасности и сотрудничества.

Президент Александр Лукашенко регулярно представлял Беларусь на саммитах ШОС в статусе наблюдателя, начиная со встречи в июне 2016 года в Ташкенте. Он участвовал во всех ежегодных форумах ШОС с момента получения Беларусью статуса полноправного члена.

В шанхайской семье Беларусь обозначила свои приоритеты: многосторонность, безопасность, в том числе продовольственная, устойчивое развитие, а также индустриальный и научный прогресс.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Считаем, что в ряде случаев конфронтации можно было бы избежать, ведь они возникают из-за отсутствия общения. К сожалению, не все противоречия обходят стороной и "шанхайскую семью", но именно способность сохранять открытыми каналы коммуникации, умение договариваться даже при наличии различий - это то, что ШОС делает по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией. В условиях нестабильной мировой обстановки единство и сплоченность - наши важнейшие преимущества".

Будучи признанным донором региональной стабильности, Минск рассматривает ШОС как важную стратегическую платформу, позволяющую странам-участницам защищать свой суверенитет.

Нурлан Ермекбаев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничеств:

"В то время как некоторые предпочитают добиваться безопасности посредством эксклюзивных многосторонних соглашений, ШОС по-прежнему привержена более представительному, демократическому и многополярному мировому порядку.

Сегодня ШОС активно укрепляется в качестве одного из главных центров силы в условиях геополитической напряженности, сталкиваясь с вызовами в области кибербезопасности, а также технологическими и экономическими угрозами.