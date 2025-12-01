3.72 BYN
6 декабря на "Первом информационном" стартует вечерний интерактивный подкаст "Волков и Сыч"
Автор:Редакция news.by
Премьера на "Первом информационном" - 6 декабря смотрите вечерний интерактивный подкаст, где есть место двум харизматичным собеседникам, тонкому юмору и мужской химии.
Андрей Сыч и Алексей Волков, будучи авторами собственных проектов, решили объединить усилия, чтобы по-своему взглянуть на события в стране и мире.
Ребята настроены пообщаться со зрителями в прямом эфире: ваши вопросы и комментарии в Telegram-канале "Волков и Сыч" помогут лучше разобраться в темах программы.
Подписывайтесь уже сейчас, пишите в чат-бот. Волков и Сыч в прямом эфире на "Первом информационном" в 22:15. Не пропустите!