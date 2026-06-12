3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
Александр Беглов о сотрудничестве Беларуси и РФ: Мы партнеры, братья, те, кто делает будущее
На полях Петербургского международного экономического форума обсуждались не только глобальные экономические тренды, но и конкретные шаги по углублению сотрудничества между Россией и Беларусью. О том, как санкционное давление превращается в импульс для развития, почему электробусы из Беларуси стали хорошим подарком для города и зачем школьникам получать первую профессию вместе с аттестатом, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в "Актуальном интервью".
Площадка ПМЭФ-2026 удивила масштабом: яркие павильоны, представители множества стран, включая ОАЭ, Германию, США. Обсуждалась и атака дронов в день открытия, но форум состоялся. Подготовка к такому масштабному событию требует огромных усилий, но результат того стоил.
Губернатор особо отметил белорусскую делегацию, с которой у Петербурга сложились по-настоящему братские отношения. Большой импульс сотрудничеству придают президенты двух стран.
Александр Беглов напомнил, что буквально на днях Санкт-Петербург получил 100 электробусов из Республики Беларусь.
"Как и обещал Президент Александр Лукашенко, он свое слово сдержал. Мы вовремя их получили. Теперь эта техника уже на наших улицах. Такой хороший подарок", - отметил губернатор.
Факт
Всего сегодня на улицах Петербурга жителей обслуживают более 1900 единиц белорусской техники - автобусов и троллейбусов.
Контакты между регионами расширяются: подписаны дорожные карты со многими областями Беларуси, касающиеся сельхозпродукции и промышленных технологий.
Интеграция вместо конкуренции
Обращаясь к теме устойчивости экономики, Александр Беглов отметил, что прагматичный диалог сильных партнеров - это путь к стабильному будущему. Губернатор подчеркнул мудрость президентов двух стран, которые заявили: не нужно создавать конкуренцию, нужно интегрировать возможности.
"Сегодня мы интегрируемся друг в друга с Республикой Беларусь, и вместе наша продукция становится более конкурентоспособной. Эта формула позволяет действительно развивать наши партнерские отношения. Мы сегодня партнеры, мы сегодня братья, мы те, кто сегодня делает будущее", - заявил Александр Беглов.
В Петербурге открылась уже 4-я "белорусская деревня" - павильон по продаже продуктов питания из Беларуси. Всего за небольшой промежуток времени удалось запустить четыре торговые точки.
По словам губернатора, когда только начинали проводить 1-й продовольственный форум, были сомнения: зайдет ли продукция? Но эффект превзошел ожидания и с каждым годом прирастает.
"Сельскохозяйственная продукция Республики Беларусь очень качественная, очень понятная для петербуржцев, для россиян. Мы с удовольствием пользуемся, поэтому такой большой успех", - поделился Александр Беглов.
Он добавил, что на эти форумы с удовольствием приезжает не только Петербург, но и весь северо-запад России.
Форум стал не только площадкой для презентации достижений, но и витриной идей. Обсуждались векторы развития для Беларуси, России и всего постсоветского пространства. Главный импульс, по мнению губернатора, дают прорывные технологии в промышленности и науке.
"Высокотехнологичное производство и развитие высокотехнологичных наук - это прежде всего независимость. А независимость - это создание многополярного мира", - подчеркнул Александр Беглов.
Среди ключевых направлений сотрудничества - робототехника, беспилотная авиация, фармацевтика. В этой интеграции, по мнению губернатора, и заключается основа для движения вперед.
Беспроигрышная инвестиция - здоровье и образование
Отвечая на вопрос о самых надежных вложениях капитала - тех, что принесут дивиденды через годы, Александр Беглов назвал медицину.
"Здоровье нации - это самое главное. Сегодня много прорывных технологий именно в медицине: IT, искусственный интеллект, робототехника, общественные интегрированные пространства", - перечислил он.
Однако для реализации этих технологий нужны кадры, подготовка которых начинается еще в детском саду и школе. Губернатор рассказал о петербургском эксперименте: в школах создаются научные лаборатории по химии, физике, математике, генетике, астрономии.
"Это дает возможность детям уже с 5-6 класса попробовать свою первую будущую профессию. Мы экспериментируем с получением первой профессии еще в школе. И уже вместе с аттестатом выдаем диплом первой профессии", - поделился опытом Александр Беглов.
Он особо подчеркнул важность не только высшего, но и среднего специального образования, отметив, что у белорусских коллег очень хороший опыт в этом направлении.