Аспекты двустороннего сотрудничества обсудили главы МИД Беларуси и Индонезии

Широкий спектр тем двустороннего сотрудничества обсуждается в ходе первого официального визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Индонезию.

В первый день посещения страны глава белорусского МИД провел переговоры с министром иностранных дел Индонезии Сугионо. Стороны договорились повысить уровень руководства торгово-экономической комиссией, наметили планы по активизации совместной работы и обсудили график взаимных визитов на вторую половину 2025 года, включая визиты на высшем уровне.

Кроме того, Максим Рыженков провел встречу со спикером Совета региональных представителей Индонезии, министром сельского хозяйства и координирующим министром по продовольственным вопросам.

Программа визита предусматривает также переговоры с руководством страны. Планируется обсудить широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе развитие политического диалога между Минском и Джакартой.