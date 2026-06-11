Беларусь и Куба укрепляют межпарламентские и гуманитарные связи

Сотрудничество между Беларусью и Кубой продолжает развиваться на высоком уровне. Сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кубы в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом.

Как подчеркнула спикер верхней палаты парламента, сегодня между нашими странами складываются дружеские отношения. И тональность задают лидеры двух стран. Кроме того, установлен высокий уровень межпарламентского сотрудничества. Отмечается положительная динамика двусторонних контактов. Также сегодня говорили и о ситуации вокруг Кубы, которая столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Беларусь неоднократно выступала с заявлениями по парламентской линии о прекращении блокады в отношении Кубы. Сейчас наша страна готовит очередную отправку гуманитарного груза. Гаване передадут 30 тонн сухого молока и почти 4 тонны медпрепаратов.

Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:

"Мы очень высоко ценим белорусскую помощь Кубе и вообще защиту Кубы, потому что мы братские страны. Сейчас ужасная энергетическая блокада. Сейчас они хотят, чтобы никто не торговал с Кубой, никто не имел дела с Кубой. Но Беларусь держится, Россия держится. Есть страны, которые принципиальны в наших братских отношениях, как и Куба".

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Несмотря на сложнейшую геополитическую ситуацию, несмотря на то, что Куба сегодня фактически находится в блокаде, мы сохраняем темпы экономического роста нашего товарооборота. По первому кварталу они даже немножко увеличились по сравнению с прошлым годом. И, конечно, мы заинтересованы в продолжении нашего сотрудничества, прежде всего в тех сферах, в которых сегодня нуждается Куба: это поставки продовольствия, фармацевтической продукции. Только в прошлом году было зарегистрировано 48 наименований белорусских лекарств на кубинском рынке, которые уже поставляются".