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Беларусь и ОАЭ готовы реализовывать новые проекты
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты готовы реализовывать новые проекты в разных сферах.
Посол нашей страны в ОАЭ Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну. Во время торжественной церемонии состоялась краткая беседа. Был подчеркнут дружественный и доверительный характер отношений с нашей страной. Обсудили и график предстоящих контактов, нынешнюю ситуацию в регионе, а также расширение торгово-экономических связей.