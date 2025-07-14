Беларусь и ОАЭ готовы реализовывать новые проекты

Посол нашей страны в ОАЭ Игорь Белый вручил верительные грамоты Президенту шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну. Во время торжественной церемонии состоялась краткая беседа. Был подчеркнут дружественный и доверительный характер отношений с нашей страной. Обсудили и график предстоящих контактов, нынешнюю ситуацию в регионе, а также расширение торгово-экономических связей.