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Беларусь и Таиланд намерены развивать сотрудничество
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Беларусь последовательно открывает для себя страны дальней дуги. Главные принципы - взаимоуважение и партнерство на равных.
Министр иностранных дел Максим Рыженков совершает визиты в Таиланд и Лаос. 16 июля насыщенная повестка в Бангкоке. Говорят о развитии сотрудничества по всем направлениям. В частности, по законодательной линии. Об этом шла речь на встрече с председателем Национальной ассамблеи Таиланда. Позиции у парламентариев во многом совпадают, но полноценных контактов не было уже более 10 лет. Время активизировать работу и поддерживать друг друга на международной арене.
Ван Мухамад Нор Матха, председатель Национальной ассамблеи Таиланда:
"Будьте уверены в моей полной поддержке всех инициатив, которые касаются сотрудничества Беларуси и Таиланда. Только скажите - и мы сделаем все возможное. И, конечно, передайте наши теплые пожелания Президенту Беларуси Александру Лукашенко".
О сотрудничестве по разным направлениям Максим Рыженков продолжил говорить со своим таиландским коллегой. Беларусь и Таиланд - страны - партнеры БРИКС, приверженцы многополярного мира, поэтому здесь задачи у внешнеполитических ведомств во многом совпадают.