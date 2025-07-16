Беларусь и Таиланд намерены развивать сотрудничество

Министр иностранных дел Максим Рыженков совершает визиты в Таиланд и Лаос. 16 июля насыщенная повестка в Бангкоке. Говорят о развитии сотрудничества по всем направлениям. В частности, по законодательной линии. Об этом шла речь на встрече с председателем Национальной ассамблеи Таиланда. Позиции у парламентариев во многом совпадают, но полноценных контактов не было уже более 10 лет. Время активизировать работу и поддерживать друг друга на международной арене.