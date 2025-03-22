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Беларусь и Таиланд создадут совместный комитет по торговому и экономическому сотрудничеству
Беларусь и Таиланд создадут совместный комитет по торговому и экономическому сотрудничеству. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 21 марта 2025 года № 161, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Документом одобрен проект меморандума между правительствами Беларуси и Таиланда о создании совместного Белорусско-Таиландского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству в качестве основы для проведения переговоров.
При этом МИД уполномочен на проведение переговоров по проекту меморандума, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера, а также на подписание меморандума при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.