Беларусь и Тыва на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году поражает масштабом. Почти каждый стенд - произведение искусства: модный робот Володя с брендовой сумочкой прогуливается среди посетителей, есть еще фокусник, гигантский мишка из Алтая, который повелевает пчелами.

На площадке представили новинки в авто- и авиасфере. Основной лозунг этого форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Работа питерского форума стартовала в 9:00. Все встречи, переговоры, круглые столы, какие-то дискуссионные площадки расписаны буквально до 18:00.

во время круглого стола на Петербургском международном экономическом форуме news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc63fab0-c089-4a15-a4a7-866642de18f4/conversions/2e830cbf-ab1a-4c96-9230-ca5ea556ee8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc63fab0-c089-4a15-a4a7-866642de18f4/conversions/2e830cbf-ab1a-4c96-9230-ca5ea556ee8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc63fab0-c089-4a15-a4a7-866642de18f4/conversions/2e830cbf-ab1a-4c96-9230-ca5ea556ee8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bc63fab0-c089-4a15-a4a7-866642de18f4/conversions/2e830cbf-ab1a-4c96-9230-ca5ea556ee8a-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этом году сюда, в Санкт-Петербург, приехали представители 90 стран мира. И, безусловно, у каждого своя деловая программа. Это уникальная площадка, где можно встретиться со всеми своими партнерами.

В целом приехать на форум - значит увидеть, чем живет промышленность, какие предлагают технологические решения сегодня, что будет работать завтра. Безусловно, для Беларуси сегодня интересно взаимодействие именно с российскими регионами, со многими из них у нашей делегации запланированы переговоры.

Уже даже были первые подписания - у белорусской цементной компании, подписали и соглашение о сотрудничестве именно с Республикой Тыва.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

"Подписано соглашение о социально-экономическом развитии, политическом, в вопросах культурного развития. И вот сегодня мы очно обсудили план мероприятий под это соглашение. Было принято решение, что делегация Республики Беларусь в августе в национальный праздник Республики Тыва с визитом посетит эту республику, чтобы наладить взаимодействие на уровне министерств и ведомств и обсудить те вопросы, которые реально могут способствовать развитию нашей страны и, соответственно, Республики Тыва".

В планах уже 18 июня подписать очередное соглашение, например, с Тверской областью России. Будут встречи и с представителями Ставропольского края, а также Республики Марий Эл.