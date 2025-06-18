3.78 BYN
2.97 BYN
3.43 BYN
Беларусь и Тыва на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о сотрудничестве
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2025 году поражает масштабом. Почти каждый стенд - произведение искусства: модный робот Володя с брендовой сумочкой прогуливается среди посетителей, есть еще фокусник, гигантский мишка из Алтая, который повелевает пчелами.
На площадке представили новинки в авто- и авиасфере. Основной лозунг этого форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".
Работа питерского форума стартовала в 9:00. Все встречи, переговоры, круглые столы, какие-то дискуссионные площадки расписаны буквально до 18:00.
В этом году сюда, в Санкт-Петербург, приехали представители 90 стран мира. И, безусловно, у каждого своя деловая программа. Это уникальная площадка, где можно встретиться со всеми своими партнерами.
В целом приехать на форум - значит увидеть, чем живет промышленность, какие предлагают технологические решения сегодня, что будет работать завтра. Безусловно, для Беларуси сегодня интересно взаимодействие именно с российскими регионами, со многими из них у нашей делегации запланированы переговоры.
Уже даже были первые подписания - у белорусской цементной компании, подписали и соглашение о сотрудничестве именно с Республикой Тыва.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"Подписано соглашение о социально-экономическом развитии, политическом, в вопросах культурного развития. И вот сегодня мы очно обсудили план мероприятий под это соглашение. Было принято решение, что делегация Республики Беларусь в августе в национальный праздник Республики Тыва с визитом посетит эту республику, чтобы наладить взаимодействие на уровне министерств и ведомств и обсудить те вопросы, которые реально могут способствовать развитию нашей страны и, соответственно, Республики Тыва".
В планах уже 18 июня подписать очередное соглашение, например, с Тверской областью России. Будут встречи и с представителями Ставропольского края, а также Республики Марий Эл.
Еще в рамках форума запланировано много круглых столов, в которых белорусская делегация примет участие. В частности, по союзному строительству, союзной организации взаимодействия, по совместным проектам будут выступления, например, министра экономики. Также будут говорить о евразийском экономическом пространстве. Тема очень актуальна, тем более что на следующей неделе Минск будет принимать Евразийский экономический форум.