Беларусь приветствует резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма

Президиум Совета Республики и Совета Палаты представителей Национального собрания в этой связи выступил с заявлением: "Приветствуем принятие ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", соавтором которой неизменно выступает наша страна. Решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности и пересмотру не подлежат. Призываем международное сообщество жестко пресекать любые проявления неонацизма и расизма, консолидировать усилия в борьбе с этим злом во имя ныне живущих и будущих поколений".