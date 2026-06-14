Беларусь и Гана открывают новую главу в отношениях: итоги встречи Лукашенко и Махама

На неделе в Минске прошла встреча президентов Беларуси и Ганы. Александр Лукашенко и Джон Драмани Махама заявили о новой главе в двустороннем сотрудничестве.

О перспективах белорусско-ганских переговоров и стратегии Минска в отношении африканского направления рассказал заместитель главного редактора информагентства "Африканская инициатива" Максим Рева.

Максим Рева:

"Визит президента Ганы Джона Драмани Махама в Беларусь и встреча его с Александром Лукашенко - это большой прорыв как для Беларуси, так и для Ганы, причем прорыв экономический и политический".



Эксперт отметил, что Гана - политически стабильная страна, которая не входит в зону франка КФА. У нее есть два глубоководных порта, и она отчасти выполняет роль золотовалютного хаба для стран Центральной Африки. Население Ганы составляет 35–36 млн человек, а по неофициальным данным может достигать 45–50 млн. По словам Максима Ревы, уже одного этого достаточно, чтобы понять, какой огромный экономический эффект может дать сотрудничество с такой страной.

Беларусь для африканских стран является очень удобным партнером. У нее нет никаких военных или экспансионистских целей. Это чистая экономика, "just business". При этом Беларусь, как и Россия, исторически готова помогать слабым, но делать это на взаимовыгодных условиях, когда африканские страны выступают равными партнерами. Именно это, считает эксперт, особенно подкупает африканцев.

Сегодня в Африке уже появилась элита, которая не хочет ходить с протянутой рукой и побираться. Они не хотят просить помощи. Они хотят быть равноправными партнерами. В той же Гане достаточно золота, чтобы самим все купить. Нужно только это золото добыть, превратить в деньги и приобрести, например, сельскохозяйственную или горнодобывающую технику. И Беларусь как раз помогает им это делать.

Максима Рева:

"Белорусская стратегия четко попадает в то, чего сегодня хотят сами африканцы - видеть себя равноправными партнерами с мировыми державами. Этого им не дают ни американцы, ни французы, ни китайцы. А Беларусь такую возможность предоставляет".

Курс Беларуси на Африку - это не ответ на санкционную политику Запада.

Еще в 90-е годы Александр Лукашенко говорил о необходимости работы с этим континентом. Сегодня эта стратегия экономически и политически верна. Небольшая европейская страна выходит на гигантский рынок, население которого через 20–30 лет может составить 3–4 млрд человек. Даже если Беларусь заработает по одному доллару с каждого жителя Африки, это уже создаст огромный экономический эффект.