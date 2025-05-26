Белорусская делегация посетила предприятие "МТЗ-Татарстан"

Белорусская делегация во главе с премьер-министром Александром Турчиным 26 мая работает в Татарстане. Первой точкой стало совместное предприятие "МТЗ-Татарстан", которое на рынке с 2003 года.

Сначала там занимались только продажами, но позже приступили к производству. За все время собрали уже почти 25 тыс. тракторов. Но и этого еще недостаточно, нужно расширить ассортимент и повышать локализацию производства на российском рынке.