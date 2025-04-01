Белорусская делегация прилетела во Вьетнам на заседание межправительственной комиссии

Перспективы на азиатском векторе - Беларусь обсуждает новые деловые инициативы с Вьетнамом.

В Ханой прилетела правительственная делегация. Задача - провести ревизию двусторонних проектов и наметить шаги по развитию сотрудничества. Вьетнам является приоритетным партнером в Юго-Восточной Азии.

Беларусь и Вьетнам сотрудничают настолько давно, что знаменитый белорусский трактор на вьетнамской денежной купюре появился еще в 1980-е годы. Сегодня во Вьетнаме помнят - именно белорусская техника позволила местным аграриям добиваться успехов. Доверяют белорусским машинам и по сей день.

Вьетнам стал местом сборки грузовых машин, форпостом Минского автомобильного завода. Минск и Ханой на этом останавливаться не хотят - выпуск белорусских тракторов обсуждают на уровне проекта, который уже прошел стадию идеи и нашел принципиальную поддержку и одобрение всех сторон.

Владимир Боровиков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси во Вьетнаме, Тайланде, Камбодже, Лаосе и Мьянме:

"На рынке Вьетнама присутствуют производители, у которых логистическое плечо гораздо ближе, чем у нас. Поэтому создание сборки здесь, во Вьетнаме, существенно увеличит возможности для продвижения нашей техники как на местный рынок, так и на рынки соседних стран. Чему и способствовала реализация соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС. Сейчас проводятся активные консультации, активная работа по верификации технической базы тех моделей, которые уже выбраны. И мы предполагаем, что в этом году наш проект уже будет реализован в части производства первой партии белорусско-вьетнамского трактора".

Есть идея выпускать здесь линейку праворульной техники. Во Вьетнаме такой особенности нет. Но у некоторых соседей в регионе традиционно руль находится справа, нужны особенные в этом смысле машины. Беларусь считает, что это перспективно.

Все детали партнеры обсудят на протяжении нескольких дней - здесь запланированы встречи на правительственном уровне. В Ханой прилетел белорусский вице-премьер Анатолий Сивак, а также большая делегация предприятий.